AFC Champions League Elite menghadirkan laga menarik saat raksasa UEA Al Wasl menjamu kekuatan Arab Saudi Al Ahli KSA. Kedua tim membawa sejarah kaya dan talenta papan atas ke duel antarbenua ini, yang menjanjikan pertarungan sengit di atas lapangan.

Pertemuan sebelumnya antara dua kekuatan besar Asia Barat ini menghadirkan sepak bola yang dramatis, sehingga permintaan tiket sangat tinggi di kalangan penggemar di seluruh kawasan Teluk.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat di tribun dan menyaksikan bentrokan ini secara langsung di Stadion Zabeel.

Kapan kick-off Al-Wasl vs Al Ahli di AFC Champions League Elite?

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia. Kunjungi lagi menjelang kick-off untuk detail saluran TV dan live stream yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 12 Okt 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA?

Tiket resmi pertandingan tersedia langsung melalui portal tiket utama klub tuan rumah, Platinumlist UAE. Penggemar dapat mendaftar dan membeli tiket masuk umum melalui saluran resmi begitu penjualan dibuka.

Jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, GrintaHub adalah pilihan Anda. Pasar sekunder itu menyediakan opsi bagi suporter yang ingin hadir setelah alokasi utama habis terjual.

Berapa harga tiket Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA?

Harga tiket standar di platform penjualan resmi dimulai dari SAR 30 untuk kursi masuk umum, meski kategori dengan permintaan tinggi yang lebih dekat ke tepi lapangan bisa mencapai SAR 150 atau lebih.

Di pasar sekunder seperti GrintaHub, harga tiket biasanya dimulai dari sekitar SAR 100 tergantung kategori tempat duduk dan ketersediaan.

Al-Wasl vs Al Ahli di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Wasl vs Al Ahli

Al-Wasl menatap pertandingan ini dengan catatan terbaru yang campur aduk, yakni dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Al Qadsiah di AFC Champions League Elite, dan mereka juga kalah 1-0 dari Shabab Al-Ahli Dubai di Arabian Gulf League. Di sisi positif, mereka mencetak lima gol saat menang 5-2 atas Khorfakkan dan menang 3-0 di kandang Kalba FC, menunjukkan bahwa mereka memiliki ancaman gol nyata saat berada dalam performa terbaik.

Lima pertandingan terakhir Al Ahli menunjukkan kisah serupa soal inkonsistensi. Tim asuhan Pusic menang dua kali, imbang sekali, dan kalah dua kali, dengan laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Mamelodi Sundowns di Intercontinental Cup. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite dan kalah 3-2 dari Al Qadsiah di Saudi Pro League, tetapi juga membukukan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Al Riyadh. Dalam lima pertandingan itu, Al Ahli mencetak 12 gol, menegaskan produktivitas serangan mereka.

Al-Wasl vs Al Ahli: Rekor head-to-head terbaru

Kedua klub telah bertemu sekali dalam catatan head-to-head yang tersedia, dengan Al Ahli menang 2-0 di markas Al-Wasl pada laga AFC Champions League Elite pada September 2024. Hasil itu memberi tim asal Arab Saudi keunggulan psikologis dari satu-satunya pertemuan sebelumnya yang tercatat, dan Al-Wasl akan bertekad menghasilkan hasil yang berbeda kali ini.







