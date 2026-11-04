Babak 16 besar Piala Raja menghadirkan duel sistem gugur yang menarik saat tim kuda hitam ambisius Al Ula menjamu raksasa Arab Saudi, Al Ahli, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah. Persaingan di kompetisi sistem gugur utama Arab Saudi ini berlangsung sengit, dengan kedua tim memperebutkan tempat di perempat-final.

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Kapan laga Al-Ula FC vs Al Ahli di Piala Raja dimulai?

Al-Ula FC akan menghadapi Al Ahli di Piala Raja, sementara detail lokasi pertandingan akan dikonfirmasi mendekati tanggal laga.

King Cup - 1/8 1 Des 2026 - 08.40

Di mana membeli tiket Al Ula vs Al Ahli?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja terutama dijual melalui platform penjualan tiket olahraga Arab Saudi yang ditunjuk, seperti Webook, serta kanal penjualan tiket klub tuan rumah. Suporter sebaiknya terlebih dahulu memeriksa kanal resmi tersebut selama tahap prapenjualan dan penjualan umum untuk mendapatkan tiket masuk reguler dengan harga resmi.

GrintaHub dapat menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Mencari tiket termurah melalui platform penjualan kembali memberi suporter cara yang dapat diandalkan agar tetap bisa menyaksikan pertandingan ketika alokasi tiket resmi habis.

Berapa harga tiket Al Ula vs Al Ahli?

Harga tiket dari penyedia tiket resmi mulai sekitar 20 hingga 40 SAR untuk tiket masuk umum di sektor standar, menjadikannya pilihan terjangkau bagi suporter setempat yang ingin menghadiri laga piala ini.

Di pasar penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket mulai sekitar 60 SAR, memberi penggemar cara lain untuk menemukan tiket termurah yang tersedia jika alokasi resmi habis.

Al-Ula FC vs Al Ahli di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Ula FC vs Al Ahli

Al Ula mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan dalam dua pertandingan terakhir yang datanya tersedia. Mereka mengalahkan Al Fateh 3-0 di Piala Raja sebelum kalah 3-1 dari Crystal Palace dalam laga persahabatan pramusim. Data performa kompetitif yang relevan di luar dua hasil tersebut tidak tersedia.

Al Ahli meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Elite AFC, setelah kalah 6-1 dari Al Shabab di liga. Sebelum dua hasil sulit itu, mereka berturut-turut mengalahkan Al-Gharafa 2-1, Al Khaleej 4-1, dan Al-Fayha 3-2. Al Ahli mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al-Ula FC vs Al Ahli: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan antara Al-Ula FC dan Al Ahli tidak tersedia. Informasi mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan jika sudah tersedia mendekati pertandingan.