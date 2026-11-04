Persaingan Piala Raja semakin memanas saat Al Taawoun menjamu Al Wehda dalam laga babak 16 besar yang menentukan di Stadion King Abdullah Sport City, Buraidah. Pertandingan sistem gugur menghadirkan drama tersendiri di Arab Saudi, dengan kedua klub memperebutkan tiket ke perempat-final.

GOAL menyajikan seluruh informasi pertandingan yang telah terverifikasi serta cara terbaik untuk mendapatkan tiket saat ini.

Kapan pertandingan Piala Raja antara Al-Taawoun dan Al-Wehda dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al-Taawoun melawan Al-Wehda saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

King Cup - 1/8 1 Des 2026 - 08.20

Di mana membeli tiket Al Taawoun vs Al Wehda?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja terutama didistribusikan melalui platform penjualan tiket olahraga resmi di Arab Saudi, seperti Webook, serta kanal penjualan tiket yang ditunjuk klub tuan rumah. Suporter sebaiknya memantau kanal-kanal utama tersebut selama periode prapenjualan dan penjualan umum agar bisa membeli tiket masuk secara langsung dengan harga resmi.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis terjual. Mencari tiket termurah melalui kanal alternatif memberi suporter cara yang dapat diandalkan untuk memastikan mereka bisa masuk ketika seluruh jatah tiket resmi telah terpesan.

Berapa harga tiket Al Taawoun vs Al Wehda?

Harga tiket di penyedia resmi mulai sekitar 20 hingga 40 SAR untuk tiket masuk umum standar, sehingga pertandingan babak awal Piala Raja cukup terjangkau bagi suporter yang ingin hadir.

Di pasar sekunder seperti GrintaHub, harga tiket mulai sekitar 60 SAR. Ini memberi suporter cara alternatif untuk menemukan tiket termurah yang tersedia jika jatah tiket resmi habis terjual.

Al-Taawoun vs Al-Wehda di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Taawoun dan Al-Wehda

Al-Taawoun mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi. Sebelumnya, mereka mengalahkan Al-Faisaly 2-0 di Liga Champions AFC 2, meski kekalahan dari Al Riyadh (2-1) dan Al Qadsiah (1-0) di liga mencerminkan periode sulit mereka di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak lima gol dan kebobolan lima gol.

Al-Wehda meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-2 atas Al Shabab di Piala Raja pada Agustus 2026. Sebelumnya, mereka kalah dari Al Ittihad di Piala Raja dan menelan kekalahan beruntun dari Al-Ettifaq serta Al Qadsiah di Liga Pro Saudi. Hasil imbang 1-1 melawan Al Hilal menjadi satu-satunya poin lain yang mereka raih dalam periode itu. Mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al-Taawoun vs Al-Wehda: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Pro Saudi pada 19 April 2025, ketika Al-Wehda menang 2-0 di kandang Al-Taawoun. Sebelumnya, Al-Wehda meraih kemenangan kandang 1-0 di liga pada November 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Al-Taawoun memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik dengan dua kemenangan, sama banyak dengan Al-Wehda, serta satu hasil imbang. Salah satu hasil yang menonjol adalah laga dengan banyak gol yang berakhir imbang 3-3 pada Februari 2024.