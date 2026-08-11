Al-Taawoun menjamu Al-Khaleej di kandang mereka di Buraidah saat kedua klub membuka kampanye Saudi Pro League 2026/27, dan tiket sudah dijual sekarang bagi para suporter yang ingin menyaksikan laga ini secara langsung. Kedua klub memasuki musim baru dengan harapan melanjutkan performa solid dalam beberapa kampanye terakhir, dengan riwayat pertemuan yang sudah terbangun dan kerap menghasilkan duel ketat serta kompetitif di antara kedua tim.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 1 15 Agu 2026 - 12.15 Al-Taawoun Club Stadium

Cara membeli tiket Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan pilihan kursi terverifikasi untuk Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa perlu menjadi anggota resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi WeBook, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off dan bisa terbatas bagi suporter yang belum memiliki keanggotaan di salah satu klub. Sebagai laga pekan pembuka, permintaan diperkirakan akan terus meningkat, jadi memesan lebih awal melaluiTicomboadalah cara cerdas untuk menghindari kehilangan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, dan laga ini pun tidak terkecuali.

Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui saluran resmi.

Kategori kursi premium dan di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.

Pilihan VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

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