Al-Taawoun menjamu Abha pada Jumat, 20 November 2026 di Stadion Al-Taawoun Club, Buraydah.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung di Piala Raja pada September 2024, ketika Al-Taawoun menang tipis 3-2 atas Abha setelah pertarungan sengit hingga babak perpanjangan waktu. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di liga, hasil imbang kerap terjadi.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al-Taawoun vs Abha, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Al-Taawoun vs Abha di Liga Pro Saudi dimulai?

Al-Taawoun vs Abha dimulai di Stadion Al-Taawoun Club, Buraydah, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 Al-Taawoun Club Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Taawoun vs Abha di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Taawoun dan Abha:

1. Kanal Resmi Klub

Penjualan Tiket Resmi Klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Al-Taawoun atau mitra utama penjualan tiket yang ditunjuk Liga Pro Saudi. Tiket kategori standar biasanya mulai dijual beberapa hari menjelang pertandingan.

2. Bursa Tiket Sekunder

Platform Tiket Sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket utama habis.

Berapa harga tiket Al-Taawoun vs Abha di Liga Pro Saudi?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Taawoun dan Abha:

1. Kanal Resmi Klub

Tiket Masuk Umum / Tribun Belakang Gawang: Biasanya berkisar antara SAR 20 hingga SAR 50 untuk kursi standar di tribun atas atau area belakang gawang.

Biasanya berkisar antara untuk kursi standar di tribun atas atau area belakang gawang. Tribun Reguler / Samping Lapangan (Kategori 1 & 2): Biasanya berkisar antara SAR 50 hingga SAR 150 untuk kursi tribun tingkat tengah di sepanjang garis tepi lapangan.

Biasanya berkisar antara untuk kursi tribun tingkat tengah di sepanjang garis tepi lapangan. Paket VIP & Hospitality: Umumnya mulai dari sekitar SAR 500 dan dapat meningkat bergantung pada fasilitas ruang tunggu premium.

2. Bursa Tiket Sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun Atas Sisi Pendek / Tiket Jual Ulang Standar: Mulai dari sekitar SAR 1.130 hingga SAR 1.950.

Mulai dari sekitar Tribun Tengah & Bawah Sisi Pendek: Umumnya berkisar antara SAR 2.150 dan SAR 2.450.

Umumnya berkisar antara Tribun Sisi Panjang & Tiket Jual Ulang Premium: Harga kursi utama di bagian tengah tribun bawah dan tengah dapat berkisar dari SAR 2.650 hingga SAR 3.400 bergantung pada permintaan saat itu dan harga yang ditetapkan penjual.

Al-Taawoun vs Abha di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Taawoun vs Abha

Al-Taawoun mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kemenangan itu diraih di Liga Champions Asia 2 atas Al-Rayyan dengan skor 2-1, yang memberi sedikit kelegaan di tengah kiprah sulit mereka di kompetisi domestik. Di Liga Pro Saudi, performa mereka buruk: kekalahan 6-0 dari Al Hilal disusul kekalahan 3-0 dari Al Shabab, sebelum mereka meraih satu poin lewat hasil imbang 1-1 melawan Al Diriyah pada laga terakhir. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak lima gol dan kebobolan sebelas kali.

Catatan terbaru Abha juga suram. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi, hanya mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali. Satu-satunya poin mereka diraih lewat hasil imbang tanpa gol melawan Al Diriyah pada September. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Al Qadsiah, memperpanjang rentetan tanpa kemenangan sejak pekan-pekan awal musim.

Al-Taawoun vs Abha: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala Raja pada September 2024, ketika Al-Taawoun bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-2 di kandang Abha. Dalam lima pertemuan terakhir, Al-Taawoun memiliki catatan lebih baik dengan dua kemenangan, berbanding satu kemenangan Abha dan dua hasil imbang. Persaingan keduanya berlangsung ketat, dengan kedua klub rutin mencetak gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut.