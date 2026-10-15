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AFC Champions League Elite
team-logoAl-Shamal
team-logoAl Hilal
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Cara mendapatkan tiket Al-Shamal vs Al Hilal: Harga tiket Liga Champions Asia Elite, jadwal pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Al-Shamal
Al Hilal

Al-Shamal menghadapi Al Hilal di Liga Champions Asia Elite. Begini cara mendapatkan tiketnya.

Liga Champions Asia Elite menyajikan pertandingan menarik antara wakil Qatar, Al Shamal, dan raksasa Arab Saudi, Al Hilal. Kedua klub memiliki ambisi besar dan kedalaman skuad berkelas dunia menjelang laga fase grup ini, yang menjanjikan persaingan sengit.

Al Hilal datang sebagai salah satu klub tersukses dalam sejarah sepakbola Asia, sementara Al Shamal ingin menunjukkan kemampuannya saat menghadapi lawan papan atas di kandang sendiri. Permintaan tiket di seluruh kawasan pun tinggi.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tempat di tribune dan menyaksikan langsung duel antarklub Asia ini.

Kapan pertandingan Al-Shamal vs Al Hilal di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Di mana membeli tiket Al Shamal vs Al Hilal?

Tiket resmi pertandingan tersedia langsung melalui platform penjualan tiket utama dan portal penjualan klub tuan rumah. Suporter dapat mendaftar dan membeli tiket kategori umum langsung dari penyedia utama begitu alokasi tiket dibuka.

Jika tiket di situs resmi sudah habis, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Pasar penjualan kembali tiket ini menyediakan opsi bagi suporter yang ingin mendapatkan tempat duduk setelah tiket dari penjualan utama habis.

Berapa harga tiket Al Shamal vs Al Hilal?

Harga tiket standar kategori umum melalui saluran penjualan resmi mulai dari SAR 30, sementara tempat duduk di lokasi strategis yang lebih dekat ke lapangan ditawarkan dengan harga lebih tinggi.

Di platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar SAR 100, tergantung kategori tempat duduk dan permintaan pada hari pertandingan.

Al-Shamal vs Al Hilal di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Shamal vs Al Hilal

ALS

ALS - Performa

SHA
M4-2
ALW
S1-1
ITT
S1-1
ADS
K0-4
TRA
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HIL

HIL - Performa

NEO
K0-2
ALT
M0-6
ALG
M2-1
ITT
M3-2
ALS
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al-Shamal vs Al Hilal: Rekor pertemuan terkini



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