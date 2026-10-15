Liga Champions Asia Elite menyajikan pertandingan menarik antara wakil Qatar, Al Shamal, dan raksasa Arab Saudi, Al Hilal. Kedua klub memiliki ambisi besar dan kedalaman skuad berkelas dunia menjelang laga fase grup ini, yang menjanjikan persaingan sengit.

Al Hilal datang sebagai salah satu klub tersukses dalam sejarah sepakbola Asia, sementara Al Shamal ingin menunjukkan kemampuannya saat menghadapi lawan papan atas di kandang sendiri. Permintaan tiket di seluruh kawasan pun tinggi.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tempat di tribune dan menyaksikan langsung duel antarklub Asia ini.

Kapan pertandingan Al-Shamal vs Al Hilal di Liga Champions Asia Elite dimulai?

AFC Champions League Elite - Pekan 3 27 Okt 2026 - 15.15

Di mana membeli tiket Al Shamal vs Al Hilal?

Tiket resmi pertandingan tersedia langsung melalui platform penjualan tiket utama dan portal penjualan klub tuan rumah. Suporter dapat mendaftar dan membeli tiket kategori umum langsung dari penyedia utama begitu alokasi tiket dibuka.

Jika tiket di situs resmi sudah habis, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Pasar penjualan kembali tiket ini menyediakan opsi bagi suporter yang ingin mendapatkan tempat duduk setelah tiket dari penjualan utama habis.

Berapa harga tiket Al Shamal vs Al Hilal?

Harga tiket standar kategori umum melalui saluran penjualan resmi mulai dari SAR 30, sementara tempat duduk di lokasi strategis yang lebih dekat ke lapangan ditawarkan dengan harga lebih tinggi.

Di platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar SAR 100, tergantung kategori tempat duduk dan permintaan pada hari pertandingan.

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