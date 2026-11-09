Al Shamal menghadapi Al Ahli Saudi dalam laga fase grup Liga Champions Asia Elite pada Senin, 23 November 2026. Pertandingan yang dinantikan ini akan berlangsung di Stadion Al Bayt.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda butuhkan mengenai detail pertandingan dan harga tiket. Simak cara mendapatkan tiket sekarang dan mendukung tim favorit Anda langsung di stadion.

Kapan pertandingan Al-Shamal vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Pertandingan Al-Shamal vs Al Ahli pada pekan kelima Liga Champions Asia Elite dimulai pukul 19.00 waktu setempat pada Senin, 23 November 2026.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al Shamal vs Al Ahli Saudi?

Tempat terbaik untuk mendapatkan tiket adalah portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen. Suporter disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi ketika jatah tiket mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Jika tiket di situs resmi sudah habis, Anda dapat menggunakan platform penjualan kembali Grintahub. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman tiket khusus di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Shamal vs Al Ahli Saudi?

Mencari tiket termurah kerap menjadi tujuan utama suporter yang bepergian maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 30 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk tempat duduk di tribune bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 50. Membeli lebih awal merupakan cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al-Shamal vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Shamal vs Al Ahli

Al-Shamal mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-0 atas Al-Sailiya di Stars League pada 7 November, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Esteghlal di Liga Champions Asia Elite. Sebelum itu, Al-Shamal mengalahkan Al Hilal 3-1 di kompetisi kontinental, tetapi kalah 4-1 dari Al-Sadd dan 3-2 dari Qatar SC di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, Al-Shamal mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali.

Al Ahli mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite pada 2 November, setelah sebelumnya mengalami kekalahan telak 6-1 dari Al Shabab di liga. Sebelum dua pertandingan itu, Al Ahli berturut-turut mengalahkan Al-Gharafa 2-1, Al Khaleej 4-1, dan Al-Fayha 3-2. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Al-Shamal vs Al Ahli: Rekor lima pertemuan terakhir

Data lima pertemuan terakhir Al-Shamal dan Al Ahli tidak tersedia. Riwayat pertemuan akan ditambahkan ketika informasinya tersedia menjelang pertandingan.