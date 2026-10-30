Al Shamal menghadapi Al Ahli dalam laga AFC Champions League Elite yang sangat dinantikan pada 23 November 2026. Pertemuan fase grup di Stadion Al Bayt, Qatar, ini menjanjikan pertandingan seru saat dua klub Timur Tengah yang ambisius bersaing mengejar kejayaan di level benua.

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Kapan pertandingan Al-Shamal vs Al Ahli di AFC Champions League Elite dimulai?

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al Shamal vs Al Ahli?

Penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan dapat memeriksa portal penjualan tiket resmi AFC atau situs web klub tuan rumah untuk tiket yang dijual kepada umum. Platform resmi selalu menjadi tempat pertama untuk mencari tiket reguler saat penjualan dibuka.

Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi telah habis. Mereka menawarkan beragam pilihan tiket pertandingan, sehingga penggemar memiliki alternatif tepercaya untuk mendapatkan tempat duduk di Stadion Al Bayt meski alokasi awal sudah habis.

Berapa harga tiket Al Shamal vs Al Ahli?

Harga tiket reguler di platform penjualan resmi diperkirakan mulai sekitar $35 untuk pertandingan fase grup di wilayah Barat. Penggemar disarankan segera membeli karena tiket termurah cepat habis untuk laga yang melibatkan klub-klub ternama Arab Saudi.

Harga di pasar penjualan kembali mulai sekitar $254, bergantung pada kategori tempat duduk dan tingkat permintaan menjelang hari pertandingan.

Al-Shamal vs Al Ahli di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Shamal vs Al Ahli

Al-Shamal mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Al Hilal di AFC Champions League Elite, setelah sebelumnya kalah 0-4 dari Al-Duhail di Stars League. Dalam periode itu, mereka bermain imbang 0-0 melawan Lusail SC dan Tractor, serta kalah 2-3 dari Qatar SC. Al-Shamal mencetak tiga gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Ahli memenangi kelima pertandingan terakhir. Pada laga terbaru, mereka menang 2-1 atas Al-Gharafa di AFC Champions League Elite. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan Al Khaleej 4-1 dan Al Fateh 4-0 di Saudi Pro League. Kemenangan 3-1 atas Al-Wasl di AFC Champions League Elite dan kemenangan 3-2 di kandang Al-Fayha melengkapi rentetan tersebut. Al Ahli mencetak 16 gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Al-Shamal vs Al Ahli: Rekor pertemuan terbaru

Tidak ada data pertemuan Al-Shamal dan Al Ahli dalam kumpulan data yang tersedia. Riwayat pertemuan akan ditambahkan saat informasi tersedia menjelang pertandingan.