Al-Shamal menghadapi Al Ahli Saudi dalam laga seru fase grup Liga Champions Asia Elite pada Senin, 23 November 2026. Pertandingan yang dinanti-nantikan ini akan berlangsung di Stadion Al Bayt yang megah.

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Kapan Al-Shamal vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al-Shamal vs Al Ahli pada pekan kelima Liga Champions Asia Elite dimulai pukul 19.00 waktu setempat pada Senin, 23 November 2026.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al-Shamal vs Al Ahli Saudi?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen. Suporter disarankan untuk lebih dulu memeriksa kanal resmi ketika alokasi tiket tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi terjual habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus penjualan tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Al-Shamal vs Al Ahli Saudi?

Mendapatkan tiket termurah sering menjadi tujuan utama suporter yang bepergian maupun suporter setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 30 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi tribun bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 50. Membeli secepatnya merupakan cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang pertandingan.

Al-Shamal vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Shamal vs Al Ahli

Al-Shamal mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-0 atas Al-Sailiya di Stars League pada 7 November, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Esteghlal di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya lagi, Al-Shamal mengalahkan Al Hilal 3-1 di kompetisi kontinental, tetapi kalah 4-1 dari Al-Sadd dan 3-2 dari Qatar SC di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, Al-Shamal mencetak 10 gol dan kebobolan sembilan kali.

Al Ahli mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite pada 2 November, setelah sebelumnya menelan kekalahan telak 6-1 dari Al Shabab di liga. Sebelum periode sulit itu, Al Ahli meraih kemenangan beruntun atas Al-Gharafa dengan skor 2-1, Al Khaleej 4-1, dan Al-Fayha 3-2. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Al-Shamal vs Al Ahli: Rekor pertemuan terbaru

Data pertemuan Al-Shamal dan Al Ahli dalam lima pertemuan terakhir tidak tersedia. Riwayat pertemuan akan ditambahkan saat informasinya tersedia menjelang pertandingan.