Al Shabab menjamu Al-Ettifaq pada Jumat, 20 November 2026, di SHG Arena, Riyadh.

Dalam enam pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi ini, Al-Ettifaq meraih tiga kemenangan, sedangkan tiga laga lainnya berakhir imbang. Dua pertemuan liga mereka pada musim 2025–26 sama-sama berakhir dengan skor 1-1, menunjukkan betapa berimbangnya kedua tim belakangan ini.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Shabab vs Al-Ettifaq, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al Shabab vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi dimulai?

Al Shabab vs Al-Ettifaq berlangsung di SHG Arena, Riyadh, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 SHG Arena

Bagaimana cara membeli tiket Al Shabab vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Al Shabab vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi, Anda dapat menjajaki beberapa pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa portal penjualan tiket resmi Al Shabab FC atau platform mitranya, seperti mitra penjualan tiket mereka, Ticket Souq, untuk membeli tiket yang dijual langsung.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Al Shabab vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Al Shabab vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk standar: Berkisar dari SAR 30 hingga SAR 100 untuk kategori tempat duduk dasar di stadion.

Berkisar dari untuk kategori tempat duduk dasar di stadion. Kategori premium / hospitality: Harga kategori yang lebih tinggi bervariasi menurut blok tempat duduk tertentu dan lokasi tribun utama bagian tengah, serta biasanya meningkat mengikuti permintaan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket standar / masuk umum: Harga mulai sekitar SAR 1.400 hingga SAR 1.900 , tergantung kategori tiket dan kenaikan harga di pasar.

Harga mulai sekitar , tergantung kategori tiket dan kenaikan harga di pasar. Kategori premium / atas: SAR 2.000, tergantung ketersediaan menjelang hari pertandingan.

Al Shabab vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Shabab vs Al-Ettifaq

Al Shabab menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Liga Pro Saudi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Al-Taawoun, peningkatan pesat setelah dua kekalahan beruntun dari Al Hilal dan Al Kholood. Dalam lima laga tersebut, tim ini mencetak lima gol dan kebobolan lima kali. Catatan itu mencerminkan kesulitan mereka menjaga konsistensi, meski sesekali menunjukkan ketajaman dalam menyerang.

Performa terkini Al-Ettifaq berbeda. Tim asuhan Papas meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak menelan kekalahan dalam lima laga liga terakhirnya, dengan hasil terbaru berupa kemenangan tandang 1-0 atas Neom SC. Sebelumnya, mereka bermain imbang 3-3 melawan Al Qadsiah, laga yang menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak banyak gol bahkan ketika disiplin pertahanan menurun. Rentetan lima laga tanpa kekalahan itu menunjukkan skuad ini telah menemukan stabilitas.

Al Shabab vs Al-Ettifaq: Catatan pertemuan terakhir

Kedua klub telah bertemu empat kali di Liga Pro Saudi dalam dua musim terakhir, dengan catatan yang berimbang. Pertemuan terakhir mereka berakhir 1-1 pada Maret 2026, saat Al-Ettifaq menjadi tuan rumah. Sebelumnya, pertandingan di kandang Al Shabab pada November 2025 juga berakhir imbang 1-1 di SHG Arena. Al-Ettifaq memiliki catatan keseluruhan yang lebih baik dalam lima pertemuan terakhir, dengan dua kemenangan berbanding satu milik Al Shabab, meski hasil imbang kerap terjadi dalam duel ini.