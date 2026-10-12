Liga Champions Asia Elite menyajikan duel penting antartim Asia Barat saat juara Qatar, Al Sadd SC, menghadapi klub kuat Arab Saudi, Al Hilal. Kedua klub memiliki reputasi besar di tingkat benua, menjadikan laga fase grup ini salah satu pertandingan yang paling dinantikan dalam kalender sepakbola.

Pertemuan Al Sadd dan Al Hilal selalu menyuguhkan permainan cepat, atmosfer penuh gairah, dan kemampuan kelas dunia di lapangan. Para penggemar di seluruh kawasan pun antusias mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan besar ini.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tempat duduk dan menyaksikan langsung laga antarklub Asia yang mendebarkan ini di stadion.

Kapan pertandingan Al-Sadd vs Al Hilal di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al-Sadd vs Al Hilal saat ini belum tersedia, tetapi jadwal sepak mula akan dikonfirmasi mendekati hari pertandingan.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 13 Okt 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Al Sadd SC vs Al Hilal?

Tiket resmi pertandingan tersedia langsung melalui platform penjualan tiket utama dan portal klub tuan rumah, seperti Webook dan BLU Store. Para penggemar sepakbola dapat mendaftar dan membeli tiket kategori umum langsung dari kanal penjualan utama tersebut begitu alokasi tiket tersedia.

Jika tiket di situs resmi telah terjual habis, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Platform penjualan kembali tersebut menawarkan opsi lain bagi penggemar untuk membeli tiket setelah seluruh alokasi resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Al Sadd SC vs Al Hilal?

Harga tiket standar melalui kanal penjualan resmi dimulai dari SAR 30 untuk tempat duduk kategori umum, sedangkan kategori di sisi lapangan atau bagian VIP jauh lebih mahal.

Di platform penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket biasanya dimulai dari sekitar SAR 100, bergantung pada pilihan tempat duduk, lokasi, dan permintaan penggemar saat itu.

Al-Sadd vs Al Hilal di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Sadd vs Al Hilal

Al-Sadd memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi di Liga Champions Asia Elite, yakni saat takluk 3-0 dari Esteghlal pada 14 September. Dalam empat kemenangan tersebut, mereka mencetak 16 gol dan kebobolan delapan, termasuk kemenangan tandang 3-6 atas Al-Sailiya dan kemenangan 2-6 atas Qatar SC. Performa mereka di kompetisi domestik tergolong kuat, meski lini pertahanan mereka menunjukkan kelemahan dalam pertandingan dengan banyak gol.

Al Hilal juga memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya. Mereka hanya kalah dari Neom SC di Liga Pro Saudi pada 7 September. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite pada 15 September. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 11 gol dan kebobolan empat. Kemenangan 6-0 atas Al-Taawoun menjadi penampilan paling meyakinkan dalam rentetan tersebut.

Al-Sadd vs Al Hilal: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions Asia Elite pada 13 April 2026, ketika Al-Sadd menang 7-5 di markas Al Hilal dalam laga yang menghasilkan banyak gol. Dalam lima pertemuan terakhir di Liga Champions Asia Elite, Al Hilal unggul 3-2 dalam jumlah kemenangan, sementara kedua tim mencetak total 28 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Pertemuan sebelumnya mencakup kemenangan 3-1 Al Hilal pada Oktober 2025 dan hasil imbang 1-1 di markas Al-Sadd pada November 2024.



