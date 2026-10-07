AFC Champions League Elite menghadirkan duel sengit Asia Barat ketika juara Qatar Al Sadd SC menghadapi raksasa Arab Saudi Al Hilal. Kedua klub memiliki prestise kontinental yang sangat besar, membuat bentrokan fase grup ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan dalam kalender sepakbola.

Pertandingan antara Al Sadd dan Al Hilal secara konsisten menghadirkan aksi cepat, atmosfer penuh gairah, dan kualitas kelas dunia di atas lapangan. Para penggemar di seluruh kawasan ingin mengamankan akses hari pertandingan untuk duel epik ini.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kursi dan merasakan langsung laga kontinental yang mendebarkan ini di dalam stadion.

Kapan kick-off Al-Sadd vs Al Hilal di AFC Champions League Elite?

Informasi siaran resmi untuk Al-Sadd vs Al Hilal saat ini belum tersedia, tetapi detail kick-off akan dikonfirmasi mendekati hari pertandingan.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 13 Okt 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket AL SADD SC vs AL HILAL?

Tiket pertandingan resmi tersedia langsung melalui platform penjualan tiket utama dan portal klub tuan rumah seperti Webook dan BLU Store. Penggemar sepakbola dapat mendaftar dan membeli tiket masuk reguler langsung dari kanal penjualan utama ini begitu alokasi dibuka.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, GrintaHub adalah pilihan Anda. Pasar sekunder itu menawarkan opsi alternatif bagi fans untuk membeli tiket setelah alokasi resmi sepenuhnya habis terjual.

Berapa harga tiket AL SADD SC vs AL HILAL?

Harga tiket masuk standar di kanal resmi utama dimulai dari SAR 30 untuk tempat duduk reguler, meski kategori tepi lapangan utama atau bagian VIP mematok harga jauh lebih tinggi.

Di platform pasar sekunder seperti GrintaHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar SAR 100 tergantung pada pilihan kursi, lokasi, dan permintaan fans secara real-time.

Al-Sadd vs Al Hilal AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Sadd vs Al Hilal

Al-Sadd memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan datang di AFC Champions League Elite, yaitu kalah 3-0 dari Esteghlal pada 14 September. Dalam empat kemenangan itu, mereka mencetak 16 gol dan kebobolan delapan gol, termasuk kemenangan tandang 3-6 di markas Al-Sailiya dan kemenangan 2-6 di Qatar SC. Performa domestik mereka kuat, meski mereka menunjukkan kerentanan di lini belakang dalam laga-laga dengan skor tinggi.

Al Hilal juga memenangi empat dari lima laga terakhir mereka, hanya kalah dari Neom SC di Saudi Pro League pada 7 September. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Al-Gharafa di AFC Champions League Elite pada 15 September. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 11 gol dan kebobolan empat gol, dengan kemenangan 6-0 atas Al-Taawoun menjadi penampilan paling meyakinkan dalam rangkaian itu.

Al-Sadd vs Al Hilal: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di AFC Champions League Elite pada 13 April 2026, ketika Al-Sadd menang tandang 7-5 atas Al Hilal dalam pertandingan dengan banyak gol. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di AFC Champions League Elite, Al Hilal unggul 3-2 dalam jumlah kemenangan, meski kedua tim secara total mencetak 28 gol dalam pertemuan-pertemuan itu. Pertemuan sebelumnya termasuk kemenangan 3-1 Al Hilal pada Oktober 2025 dan hasil imbang 1-1 di markas Al-Sadd pada November 2024.



