Cara mendapatkan tiket Al-Sadd vs Al Ahli: harga tiket Liga Champions Asia Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

Liga Champions Asia Elite menyuguhkan duel yang sayang dilewatkan saat klub kuat Qatar, Al Sadd, menghadapi raksasa Arab Saudi, Al Ahli, di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha. Kedua klub memiliki reputasi besar di kawasan, dengan skuad bertabur bintang dan ambisi besar di level Asia.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai pertandingan, jadwal sepak mula, dan cara membeli tiket agar Anda bisa memesan tempat duduk dan menyaksikan laga secara langsung.

Kapan laga Al Sadd vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran TV dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 4 2 Nov 2026 - 11.00

Di mana membeli tiket Al Sadd SC vs Al Ahli Saudi?

Tiket resmi untuk laga kandang Al Sadd di Liga Champions Asia Elite terutama dijual melalui platform tiket resmi Al Sadd SC dan mitra penjualan resmi di Qatar. Penggemar disarankan untuk lebih dulu memeriksa ketersediaan tiket kategori umum di situs utama.

Jika tiket di penjual resmi sudah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti Grintahub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Al Sadd SC vs Al Ahli Saudi?

Harga tiket pertandingan Liga Champions Asia Elite bervariasi menurut kategori tempat duduk di stadion, pilihan tribune, dan tingkat permintaan untuk pertandingan tersebut.

Di platform tiket resmi, harga tiket standar untuk kategori tempat duduk umum biasanya mulai dari sekitar 20 SAR hingga 35 SAR.

Jika alokasi tiket resmi habis, ketersediaan tiket akan bergantung pada penawaran di pasar sekunder. Di platform sekunder seperti Grintahub, harga tiket kategori umum mulai dari sekitar 50 SAR.

Untuk mendapatkan tiket termurah, segera bertindak saat alokasi resmi mulai dijual atau periksa tempat duduk yang tersedia di pasar penjualan kembali sebelum harga berubah.

Al Sadd vs Al Ahli di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Sadd vs Al Ahli

Al Sadd memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, kalah sekali, dan tidak mencatat hasil imbang dalam periode tersebut. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Esteghlal di Liga Champions Asia Elite, meski sebelumnya mereka mengalahkan Al-Sailiya 6-3 dan Al-Gharafa 4-1 di Stars League. Dalam lima laga itu, Al Sadd mencetak 16 gol dan kebobolan 8, mencerminkan periode ketika mereka tampil menyerang tetapi kurang konsisten dalam bertahan.

Al Ahli mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka mengalahkan Al Hazem 3-1 di Liga Pro Saudi sebelum kalah 2-1 dari Mamelodi Sundowns di Piala Interkontinental FIFA, yang menjadi hasil terbaru mereka. Kemenangan 5-0 atas Al Riyadh sebelumnya dalam periode tersebut menunjukkan potensi serangan mereka. Al Ahli mencetak 12 gol dan kebobolan 8 dalam lima laga itu.

Al Sadd vs Al Ahli: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 4 November 2025 di Liga Champions Asia Elite, ketika Al Ahli menang 2-1 di kandang Al Sadd. Sebelumnya, Al Ahli juga menang 3-1 di kandang Al Sadd pada Februari 2025 dalam kompetisi yang sama. Dari lima pertemuan dalam data tersebut, Al Ahli menang tiga kali, Al Sadd menang sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang.