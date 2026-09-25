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Saudi Pro League
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Cara mendapatkan tiket Al Riyadh vs Al-Taawoun: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Al Riyadh
Al-Taawoun
Saudi Pro League

Al Riyadh menghadapi Al-Taawoun di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al Riyadh akan menghadapi Al-Taawoun pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh.

Kedua klub memiliki rekor pertemuan terbaru yang sangat berimbang, dengan masing-masing mencatat dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam enam pertemuan liga terakhir mereka. Dalam pertemuan terbaru pada Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Buraydah.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Riyadh vs Al-Taawoun, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Al Riyadh vs Al-Taawoun akan digelar di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

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Saudi Pro League - Pekan 11
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Berikut adalah opsi untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League Al Riyadh vs Al-Taawoun:

1. Platform resmi utama

  • Penjualan tiket resmi Al-Riyadh: Al-Riyadh SC biasanya merilis tiket pertandingan kandang satu laga melalui situs resmi mereka atau aplikasi tiket lokal yang ditunjuk menjelang laga kandang.
  • WeBook / platform tiket Saudi: Banyak pertandingan Saudi Pro League menjual tiket digital melalui platform lokal utama seperti WeBook atau loket resmi stadion.

2. Marketplace tiket sekunder

  • Ticombo: Jika kursi resmi habis terjual, periksa platform tiket sekunder seperti Ticombo tempat fan menjual tiket cadangan, pilih kategori Anda, lalu selesaikan checkout.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League Al Riyadh vs Al-Taawoun bervariasi tergantung saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Platform resmi utama

  • Tiket standar / tribun atas:SAR 30 - SAR 90
  • Tempat duduk premium & tepi lapangan:SAR 250 - SAR 600
  • Kategori VIP & hospitality:SAR 1.500+

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket habis terjual di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket penjualan ulang, dengan harga bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk:

  • Kursi penjualan ulang umum / sisi pendek: Sekitar SAR 1.500 - SAR 1.900 (~US$399-US$500 / €428-€450)
  • Kursi penjualan ulang sisi panjang / kategori 1: Sekitar SAR 1.900 - SAR 2.800+ (~€500-€670+)

Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Riyadh vs Al-Taawoun

Al Riyadh meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League, dengan mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam periode itu. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Al Kholood, dan mereka juga bermain imbang 3-3 melawan Al Shabab sebelumnya dalam rangkaian tersebut, hasil yang menegaskan niat menyerang mereka sekaligus kerentanan di lini belakang.

Rekor terbaru Al-Taawoun sulit untuk dibaca dengan positif. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu-satunya hasil imbang dalam periode itu terjadi di AFC Champions League Two melawan Al-Nahda. Di liga, kekalahan 6-0 dari Al Hilal menjadi hasil paling mencolok mereka, dan mereka juga kalah 1-0 dari Al Hazem. Mereka hanya mencetak dua gol dalam lima laga terbaru mereka.

ALR

ALR - Performa

ALS
S3-3
NEO
M1-0
AHL
K5-0
ALK
S0-0
ALK
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ALT

ALT - Performa

ALN
K2-1
ALF
S0-0
ALH
K1-0
HIL
K0-6
ALN
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Riyadh vs Al-Taawoun: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1 pada Mei 2026, saat Al-Taawoun menjamu Al Riyadh di Saudi Pro League. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Al-Taawoun memiliki rekor yang lebih baik, dengan memenangkan dua dari laga tersebut dibanding satu milik Al Riyadh, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Hasil paling meyakinkan Al Riyadh dalam sejarah terbaru terjadi pada Januari 2026, ketika Al-Taawoun menang 3-1 di Riyadh, sementara Al Riyadh meraih kemenangan kandang 1-0 pada Januari 2025.

Head to Head

Al RiyadhSeriAl-Taawoun
1
2
2
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
FT
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
0
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
0
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi

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