Al Riyadh akan menghadapi Al-Taawoun pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh.

Kedua klub memiliki rekor pertemuan terbaru yang sangat berimbang, dengan masing-masing mencatat dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam enam pertemuan liga terakhir mereka. Dalam pertemuan terbaru pada Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Buraydah.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Riyadh vs Al-Taawoun, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Al Riyadh vs Al-Taawoun akan digelar di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Saudi Pro League - Pekan 11 24 Okt 2026 - 14.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Berikut adalah opsi untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League Al Riyadh vs Al-Taawoun:

1. Platform resmi utama

Penjualan tiket resmi Al-Riyadh: Al-Riyadh SC biasanya merilis tiket pertandingan kandang satu laga melalui situs resmi mereka atau aplikasi tiket lokal yang ditunjuk menjelang laga kandang.

WeBook / platform tiket Saudi: Banyak pertandingan Saudi Pro League menjual tiket digital melalui platform lokal utama seperti WeBook atau loket resmi stadion.

2. Marketplace tiket sekunder

Ticombo: Jika kursi resmi habis terjual, periksa platform tiket sekunder seperti Ticombo tempat fan menjual tiket cadangan, pilih kategori Anda, lalu selesaikan checkout.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League Al Riyadh vs Al-Taawoun bervariasi tergantung saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Platform resmi utama

Tiket standar / tribun atas: SAR 30 - SAR 90

Tempat duduk premium & tepi lapangan: SAR 250 - SAR 600

Kategori VIP & hospitality:SAR 1.500+

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket habis terjual di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket penjualan ulang, dengan harga bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk:

Kursi penjualan ulang umum / sisi pendek: Sekitar SAR 1.500 - SAR 1.900 (~US$399-US$500 / €428-€450)

Kursi penjualan ulang sisi panjang / kategori 1: Sekitar SAR 1.900 - SAR 2.800+ (~€500-€670+)

Al Riyadh vs Al-Taawoun di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Riyadh vs Al-Taawoun

Al Riyadh meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League, dengan mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam periode itu. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Al Kholood, dan mereka juga bermain imbang 3-3 melawan Al Shabab sebelumnya dalam rangkaian tersebut, hasil yang menegaskan niat menyerang mereka sekaligus kerentanan di lini belakang.

Rekor terbaru Al-Taawoun sulit untuk dibaca dengan positif. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu-satunya hasil imbang dalam periode itu terjadi di AFC Champions League Two melawan Al-Nahda. Di liga, kekalahan 6-0 dari Al Hilal menjadi hasil paling mencolok mereka, dan mereka juga kalah 1-0 dari Al Hazem. Mereka hanya mencetak dua gol dalam lima laga terbaru mereka.

Al Riyadh vs Al-Taawoun: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1 pada Mei 2026, saat Al-Taawoun menjamu Al Riyadh di Saudi Pro League. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Al-Taawoun memiliki rekor yang lebih baik, dengan memenangkan dua dari laga tersebut dibanding satu milik Al Riyadh, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Hasil paling meyakinkan Al Riyadh dalam sejarah terbaru terjadi pada Januari 2026, ketika Al-Taawoun menang 3-1 di Riyadh, sementara Al Riyadh meraih kemenangan kandang 1-0 pada Januari 2025.