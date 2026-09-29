Al Riyadh akan menghadapi Al Qadsiah pada Kamis, 29 Oktober 2026 di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh.

Al Qadsiah lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terbaru, yang ditandai kemenangan meyakinkan 4-0 atas Al Riyadh di venue yang sama pada April 2026. Al Riyadh memasuki pertandingan ini dengan catatan terkini yang campur aduk, yaitu dua kemenangan, dua hasil imbang, dan kekalahan telak 5-0 dari Al Ahli dalam lima laga liga terakhir mereka.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Riyadh vs Al Qadsiah, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.





Kapan kick-off Al Riyadh vs Al Qadsiah di Saudi Pro League?

Al Riyadh vs Al Qadsiah akan kick-off di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh, dengan pertandingan ini dijadwalkan sebagai bagian dari matchday Saudi Pro League saat ini.

Saudi Pro League - Pekan 12 29 Okt 2026 - 14.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al Qadsiah Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League mendatang antara Al Riyadh dan Al Qadsiah, Anda memiliki beberapa opsi utama tergantung pada preferensi Anda terhadap platform resmi atau penjual pihak ketiga:

1.Platform Resmi Liga dan Klub

Saudi Pro League secara resmi bekerja sama dengan platform penjualan tiket resmi seperti Webook.com untuk distribusi pertandingan. Anda juga bisa memeriksa kanal atau portal resmi Al Riyadh untuk melihat kapan kursi tiket umum mulai tersedia, yang biasanya dibuka satu hingga tiga pekan sebelum kick-off.

2. Marketplace Tiket Sekunder

Platform Tiket Sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar sold out, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform-platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Saudi Pro League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al Qadsiah Saudi Pro League?

Untuk laga standar Saudi Pro League yang digelar klub seperti Al Riyadh, tiket masuk umum biasanya dimulai dari harga box office lokal yang terjangkau, yakni berkisar antara 50 SAR hingga 100 SAR. Namun, harga tiket bervariasi tergantung platform, kategori tempat duduk, dan permintaan:

1. Platform Utama Resmi

Tiket Masuk Umum Resmi: Tiket utama standar melalui mitra resmi liga atau kanal klub biasanya dimulai dari sekitar 50 SAR hingga 100 SAR untuk kursi reguler.

Kategori Premium & VIP: Tempat duduk yang ditingkatkan, tribun utama tertutup, atau boks hospitality VIP dapat berkisar dari 200 SAR hingga lebih dari 800 SAR melalui kanal resmi, sementara tiket resale premium bisa jauh lebih tinggi.

2. Marketplace Tiket Sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar mulai dari 1.500 SAR hingga 1.600 SAR , sementara tempat duduk premium, opsi hospitality, atau sektor dengan permintaan tinggi dapat melonjak jauh lebih mahal.

Al Riyadh vs Al Qadsiah Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Riyadh vs Al Qadsiah

Al Riyadh memasuki pertandingan ini dengan catatan terkini yang campur aduk, yaitu dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Al Kholood, meski kekalahan telak 5-0 dari Al Ahli pada awal September masih menjadi kekhawatiran. Mereka juga bermain imbang 0-0 melawan Al Khaleej dan 3-3 kontra Al Shabab dalam periode yang sama, dengan mencetak enam gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al Qadsiah sedang dalam performa yang meyakinkan, dengan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Al-Wasl di AFC Champions League Elite, lalu mereka menyusul hasil imbang 3-3 melawan Al-Ettifaq dengan kemenangan atas Al Ahli, Al Diriyah, dan Al-Faisaly. Tim asuhan Rodgers mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan delapan gol.

Al Riyadh vs Al Qadsiah: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir dengan kemenangan 0-4 untuk Al Qadsiah di Prince Faisal bin Fahd Stadium pada April 2026, hasil yang melanjutkan catatan head-to-head kuat bagi tim tamu. Dalam empat pertandingan terakhir yang tercatat, Al Qadsiah menang tiga kali, sementara Al Riyadh meraih satu-satunya kemenangan lainnya, yaitu kemenangan kandang 2-1 pada Oktober 2024.