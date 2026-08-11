Al-Riyadh menjamu juara bertahan Al-Nassr di Prince Faisal bin Fahd Stadium pada pekan kedua musim Saudi Pro League 2026/27, dan ini adalah laga dengan kepentingan yang sangat berbeda bagi masing-masing tim. Al-Riyadh selamat dari kampanye 2025/26 yang menegangkan, finis di posisi ke-15 dan hanya lolos dari degradasi dengan selisih tipis, sementara Al-Nassr datang sebagai juara baru sepak bola Saudi, setelah mengakhiri penantian gelar selama delapan tahun di bawah Jorge Jesus sebelum menyerahkan kendali kepada Ange Postecoglou untuk musim ini.

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Kapan kick-off Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 2 21 Agu 2026 - 12.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa perlu menjadi anggota resmi klub atau menunggu periode penjualan umum dibuka.

Ini adalah salah satu tiket yang paling banyak diminati pada bulan pembuka musim Saudi Pro League. Prince Faisal bin Fahd Stadium hanya memiliki sebagian kecil dari kapasitas kandang Al-Nassr sendiri, Al-Awwal Park, dan dengan Ronaldo serta sang juara datang ke kota ini, alokasi resmi melalui situs Saudi Pro League dan kanal milik Al-Riyadh diperkirakan akan cepat habis begitu dirilis, biasanya hanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui Ticombo sangat disarankan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada mengambil risiko kehabisan saat penjualan resmi.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, meski harga untuk laga ini kemungkinan berada di atas rata-rata liga mengingat lawan yang datang bertandang.

Tiket reguler untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori kursi premium dan di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Mengingat lawan yang datang bertandang dan kapasitas terbatas kandang Al-Riyadh, harga diperkirakan akan naik dengan cepat saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

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