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Saudi Pro League
team-logoAl Riyadh
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Nassr FC
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Cara mendapatkan tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Riyadh
Al Nassr FC

Al Riyadh menghadapi Al Nassr FC di Liga Pro Saudi. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al-Riyadh menjamu juara bertahan Al-Nassr di Prince Faisal bin Fahd Stadium pada pekan kedua musim Saudi Pro League 2026/27, dan ini adalah laga dengan kepentingan yang sangat berbeda bagi masing-masing tim. Al-Riyadh selamat dari kampanye 2025/26 yang menegangkan, finis di posisi ke-15 dan hanya lolos dari degradasi dengan selisih tipis, sementara Al-Nassr datang sebagai juara baru sepak bola Saudi, setelah mengakhiri penantian gelar selama delapan tahun di bawah Jorge Jesus sebelum menyerahkan kendali kepada Ange Postecoglou untuk musim ini.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa perlu menjadi anggota resmi klub atau menunggu periode penjualan umum dibuka.

Ini adalah salah satu tiket yang paling banyak diminati pada bulan pembuka musim Saudi Pro League. Prince Faisal bin Fahd Stadium hanya memiliki sebagian kecil dari kapasitas kandang Al-Nassr sendiri, Al-Awwal Park, dan dengan Ronaldo serta sang juara datang ke kota ini, alokasi resmi melalui situs Saudi Pro League dan kanal milik Al-Riyadh diperkirakan akan cepat habis begitu dirilis, biasanya hanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui Ticombo sangat disarankan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada mengambil risiko kehabisan saat penjualan resmi.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, meski harga untuk laga ini kemungkinan berada di atas rata-rata liga mengingat lawan yang datang bertandang.

  • Tiket reguler untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori kursi premium dan di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Mengingat lawan yang datang bertandang dan kapasitas terbatas kandang Al-Riyadh, harga diperkirakan akan naik dengan cepat saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

Al Riyadh vs Al Nassr FC Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Riyadh vs Al Nassr FC

ALR

ALR - Performa

ALF
M1-0
ALT
S1-1
ALA
M1-0
ALI
K4-2
ALZ
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALN

ALN - Performa

HIL
S1-1
GOS
K0-1
DHA
M4-1
ALF
M3-0
DIR
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Riyadh vs Al Nassr FC: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al RiyadhSeriAl Nassr FC
1
0
4
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
FT
4Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Riyadh vs Al Nassr FC

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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