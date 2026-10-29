Al Riyadh menjamu Al Hazem pada Jumat, 20 November 2026 di Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 24 April 2026, Al Hazem meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang lawan. Sebelum itu, Al Hazem juga menang 2-1 saat kedua tim bertemu pada Desember 2025.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Al Riyadh vs Al Hazem, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al Riyadh vs Al Hazem di Liga Pro Saudi dimulai?

Pertandingan Al Riyadh vs Al Hazem dimulai di Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Al Riyadh vs Al Hazem di Liga Pro Saudi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs web atau akun media sosial resmi Al Riyadh atau Al Hazem untuk mengetahui pengumuman penjualan tiket pertandingan kandang dan tautan loket tiket resmi.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform penjualan kembali seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al Hazem di Liga Pro Saudi?

Harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Riyadh dan Al Hazem bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: SAR 20 hingga SAR 50 untuk tiket kategori dasar atau area pendukung standar.

SAR 20 hingga SAR 50 untuk tiket kategori dasar atau area pendukung standar. Kategori 1 / pemandangan samping premium: SAR 70 hingga SAR 150 untuk pemandangan yang lebih baik dari sisi lapangan dan kursi di bagian tengah tribune bawah.

SAR 70 hingga SAR 150 untuk pemandangan yang lebih baik dari sisi lapangan dan kursi di bagian tengah tribune bawah. Paket VIP & layanan premium: SAR 300 hingga SAR 700+ untuk akses ke ruang tunggu premium stadion dan fasilitas tempat duduk yang lebih baik.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribune atas / tiket masuk umum: SAR 200 hingga SAR 550 untuk kursi standar ketika alokasi tiket utama dari klub habis.

SAR 200 hingga SAR 550 untuk kursi standar ketika alokasi tiket utama dari klub habis. Penjualan kembali tiket tribune bawah / pemandangan sisi lapangan: SAR 500 hingga SAR 1.500+, bergantung pada permintaan pasar dan jarak dari lapangan.

SAR 500 hingga SAR 1.500+, bergantung pada permintaan pasar dan jarak dari lapangan. Penjualan kembali tiket VIP & layanan premium: SAR 1.600 hingga SAR 4.000+ untuk paket layanan premium yang banyak diminati.

Al Riyadh vs Al Hazem di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Riyadh vs Al Hazem

Al Riyadh mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Al-Fayha, dan mereka juga meraih kemenangan 2-0 atas Al Kholood sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Kekalahan telak 5-0 dari Al Ahli menjadi titik terendah dalam periode itu, meski kemenangan dan hasil imbang beruntun sebelum dan sesudah kekalahan tersebut menunjukkan ketangguhan mereka.

Lima pertandingan terakhir Al Hazem menunjukkan hasil yang lebih berat: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Al-Taawoun 1-0, tetapi sejak itu kalah dari Al Ahli (3-1) dan Al Fateh (3-2). Kekalahan dari Al Fateh merupakan hasil dalam pertandingan terbaru mereka, dan tim asuhan Kadri telah kebobolan tujuh gol dalam tiga laga terakhir.

Al Riyadh vs Al Hazem: Rekor pertemuan terbaru

Rekor pertemuan terbaru kedua tim berlangsung ketat dan hasilnya selalu ditentukan oleh selisih tipis. Al Hazem memenangi dua pertemuan terakhir antara kedua klub, termasuk kemenangan 2-1 di kandang pada April 2026 dan kemenangan 2-1 di markas Al Riyadh pada Desember 2025. Dari empat pertemuan yang tercatat dalam data ini, masing-masing tim meraih dua kemenangan. Kedua pertemuan pada musim 2025-26 berakhir dengan kemenangan Al Hazem, setelah hasil imbang tanpa gol dan imbang 1-1 pada musim sebelumnya. Al Riyadh akan berusaha membalikkan tren terkini itu di kandang sendiri.