Persaingan di Piala Raja semakin sengit saat klub ibu kota Al Riyadh menghadapi rival sekawasannya, Al Fayha, dalam laga babak 16 besar yang menentukan. Pertandingan berlangsung di Stadion Prince Faisal bin Fahd Sports City di Riyadh, tempat kedua klub divisi teratas itu akan memperebutkan tempat di perempat-final.

GOAL menyajikan seluruh informasi penting mengenai tiket dan panduan untuk mendapatkannya sekarang.

Kapan kick-off Al Riyadh vs Al-Fayha di Piala Raja?

Al Riyadh vs Al-Fayha akan berlangsung dalam ajang Piala Raja di Stadion Prince Faisal bin Fahd, Riyadh. Waktu kick-off resmi masih menunggu konfirmasi.

King Cup - 1/8 30 Nov 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Al Riyadh vs Al Fayha?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja terutama dijual melalui platform penjualan tiket olahraga resmi Arab Saudi seperti Webook, serta kanal penjualan tiket yang ditunjuk klub tuan rumah. Suporter sebaiknya memantau kanal-kanal utama tersebut selama tahap prapenjualan dan penjualan umum agar bisa membeli tiket langsung dengan harga resmi.

Detail utama pertandingan meliputi:

Pertandingan: Al Riyadh vs Al Fayha

Kompetisi: Babak 16 besar Piala Raja

Tanggal: Senin, 30 November 2026

Lokasi: Stadion Prince Faisal bin Fahd Sports City, Riyadh, Arab Saudi

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis terjual. Mencari tiket termurah melalui platform penjualan kembali memberi suporter cara praktis agar tidak melewatkan pertandingan penting di fase gugur ini.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al Fayha?

Harga tiket standar melalui kanal penjualan resmi mulai sekitar 20 hingga 40 riyal Saudi untuk kategori umum, sehingga pertandingan fase awal babak gugur turnamen ini terjangkau bagi suporter setempat.

Di pasar penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket mulai sekitar 60 riyal Saudi. Ini memberi penggemar cara lain untuk mencari tiket termurah yang tersedia jika jatah tiket resmi habis terjual.

Al Riyadh vs Al-Fayha di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Riyadh vs Al-Fayha

Al Riyadh mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 6-0 dari Al Qadsiah, hasil terburuk mereka dalam rentang tersebut. Mereka juga mengalahkan Al-Taawoun 2-1 dan Al Kholood 2-0, menunjukkan bahwa mereka mampu menang ketika permainan berjalan sesuai rencana. Hasil imbang 1-1 melawan Al-Fayha dan kekalahan 1-0 dari Al Diriyah melengkapi rangkaian hasil yang mencerminkan tim yang masih mencari konsistensi.

Lima pertandingan terakhir Al-Fayha menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 4-1 atas Al-Faisaly, catatan positif setelah sebelumnya kalah dari Al Ahli (3-2) dan Al Khaleej (2-0). Dalam lima laga tersebut, mereka bermain imbang 2-2 melawan Al Hazem dan 1-1 melawan Al Riyadh, dengan total sembilan gol dicetak dan tujuh gol kemasukan.

Al Riyadh vs Al-Fayha: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 pada 11 Oktober 2026 dalam ajang Liga Pro Saudi, di kandang Al-Fayha. Sebelumnya, Al-Fayha mengalahkan Al Riyadh 4-2 pada Mei 2026, juga di kandang sendiri, sementara kedua tim bermain imbang 1-1 saat Al Riyadh menjadi tuan rumah pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Al-Fayha menang dua kali, Al Riyadh sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Kelima laga tersebut menghasilkan total 16 gol.