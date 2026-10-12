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AFC Champions League Elite
team-logoAl Quwa Al Jawiya
team-logoAl-Ain
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Cara mendapatkan tiket Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain: Harga tiket Liga Champions Asia Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Al Quwa Al Jawiya
Al-Ain

Al Quwa Al Jawiya menghadapi Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Liga Champions Asia Elite menyajikan duel antarklub Asia yang sarat gengsi saat klub kuat Irak Al-Quwa Al-Jawiya menghadapi raksasa Uni Emirat Arab Al Ain FC. Kedua klub memiliki reputasi mentereng di kawasan masing-masing serta basis suporter yang fanatik, menjadikan laga fase grup ini tontonan penting bagi penggemar sepakbola Asia.

GOAL telah merangkum informasi penting mengenai latar belakang pertandingan, lokasi, dan ketersediaan tiket agar Anda dapat segera mengamankan tempat duduk dan menyaksikan laga secara langsung.

Kapan pertandingan Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

Di mana membeli tiket Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain?

Tiket resmi pertandingan Al-Quwa Al-Jawiya di Liga Champions Asia Elite tersedia melalui platform penjualan tiket resmi yang berwenang dan loket tiket resmi di lokasi pertandingan. Suporter disarankan memeriksa kanal resmi klub saat penjualan tiket untuk umum dibuka.

Jika tiket di penjual resmi utama benar-benar habis, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain?

Harga tiket Liga Champions Asia Elite bervariasi menurut kategori tempat duduk di stadion, kualitas pandangan ke lapangan, dan tingkat permintaan untuk pertandingan.

Di kanal penjualan tiket resmi utama, tiket masuk reguler umumnya dibanderol mulai sekitar 30 SAR hingga 50 SAR untuk tempat duduk kategori paling terjangkau di belakang gawang.

Jika alokasi tiket resmi utama habis, harga penjualan kembali akan ditentukan oleh ketersediaan di pasar. Di platform sekunder seperti Ticombo, pilihan tiket masuk reguler tersedia mulai sekitar 80 SAR.

Untuk mendapatkan tiket dengan harga termurah, segera pesan begitu penjualan umum dibuka atau telusuri tiket yang tersedia di platform sekunder sebelum habis.

Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain

Al-Quwa Al-Jawiya mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Diyala di Liga Primer Irak, dan mereka kebobolan dalam empat dari lima pertandingan tersebut. Kemenangan tandang 2-3 atas Karbalaa menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam periode itu, sementara kekalahan dari Neftchi Fargona, Al Zawraa, dan Duhok memperpanjang rentetan hasil sulit.

Al Ain tampil impresif dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 4-0 atas Al Nassr FC di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga memenangi tiga pertandingan Arabian Gulf League secara beruntun, termasuk menjaga gawang tetap tanpa kebobolan dalam kemenangan 2-0 atas Khorfakkan. Tim asuhan Ivic mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga tersebut.

ALQ

ALQ - Performa

KAR
M2-3
ALZ
K0-1
NEF
K1-0
DIY
S1-1
ALM
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALA

ALA - Performa

ALK
M2-0
ALN
M2-1
KAL
M0-2
ALW
S2-2
ALN
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain: Rekor pertemuan terakhir

Tidak tersedia data pertemuan kedua tim. Laga ini mungkin menjadi pertemuan yang jarang terjadi atau bahkan pertemuan pertama antara Al-Quwa Al-Jawiya dan Al Ain di level ini.


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