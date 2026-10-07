AFC Champions League Elite menghadirkan duel antarbenua berintensitas tinggi saat raksasa Irak Al-Quwa Al-Jawiya berhadapan dengan raksasa Uni Emirat Arab Al Ain FC. Kedua klub memiliki reputasi regional yang mengesankan dan basis suporter yang fanatik, sehingga laga fase grup ini menjadi pertandingan penting bagi para penggemar sepakbola Asia.

GOAL telah merangkum semua detail penting mengenai latar belakang pertandingan, informasi venue, dan ketersediaan tiket agar Anda bisa mengamankan kursi dan menyaksikan langsung aksinya sekarang juga.

Kapan kick-off Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain di AFC Champions League Elite?

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia. Cek kembali mendekati kick-off untuk detail saluran TV dan live stream yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 12 Okt 2026 - 14.15

Di mana membeli tiket Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain?

Tiket resmi pertandingan untuk laga Al-Quwa Al-Jawiya di AFC Champions League Elite tersedia melalui platform acara utama resmi yang berwenang dan loket tiket resmi venue. Suporter disarankan memantau kanal resmi klub saat penjualan umum mulai dibuka.

Jika tiket benar-benar habis di penjual resmi utama, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain?

Harga tiket untuk AFC Champions League Elite bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk stadion, kualitas pandangan, dan tingkat permintaan pertandingan secara umum.

Di outlet tiket resmi utama, tiket masuk umum standar biasanya mulai dari sekitar SAR30 hingga SAR50 untuk kategori tempat duduk level dasar di belakang gawang.

Jika alokasi resmi utama habis terjual, ketersediaan pasar akan menentukan harga jual kembali. Di platform sekunder seperti Ticombo, pilihan tiket dimulai dari sekitar SAR80 untuk tiket masuk standar.

Untuk mengamankan pilihan tiket termurah, bergeraklah cepat begitu penjualan umum dibuka atau telusuri daftar yang tersedia di marketplace sekunder sebelum pilihannya habis.

Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain

Al Quwa Al Jawiya mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Diyala di Liga Primer Irak, dan mereka kebobolan dalam empat dari lima pertandingan tersebut. Kemenangan tandang 3-2 atas Karbalaa menjadi satu-satunya kemenangan dalam rentetan itu, dengan kekalahan dari Neftchi Fargona, Al Zawraa, dan Duhok memperpanjang periode sulit mereka.

Al-Ain sedang dalam performa tajam, dengan meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan 4-0 atas Al Nassr FC di AFC Champions League Elite. Mereka juga memenangi tiga laga beruntun di Arabian Gulf League, dengan mencatat nirbobol dalam kemenangan 2-0 atas Khorfakkan. Tim asuhan Ivic mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk kedua tim ini. Laga ini bisa jadi merupakan pertemuan yang jarang terjadi atau bahkan yang pertama antara Al Quwa Al Jawiya dan Al-Ain di level ini.



