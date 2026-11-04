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King Cup
team-logoAl Qadsiah
team-logoNeom SC
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Cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Neom SC: Harga Piala Raja, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
King Cup
Al Qadsiah
Neom SC

Al Qadsiah menghadapi Neom SC di King Cup. Begini cara mendapatkan tiketnya.

Persaingan Piala Raja kian memanas saat Al Qadsiah, yang tengah tampil impresif, menjamu NEOM SC yang berambisi besar dalam laga menarik babak 16 besar di Stadion Prince Mohammed bin Fahd, Dammam. Kompetisi gugur domestik utama Arab Saudi ini menjanjikan duel sengit karena kedua klub memperebutkan tempat di perempat-final.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang tiket serta panduan untuk mendapatkannya sekarang.

Kapan pertandingan Al Qadsiah vs NEOM SC di Piala Raja dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Qadsiah vs NEOM SC di Piala Raja saat ini belum tersedia. Kunjungi kembali halaman ini menjelang kick-off untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi.

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King Cup - 1/8

Di mana membeli tiket Al Qadsiah vs NEOM SC?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja terutama dijual melalui platform penjualan tiket olahraga Arab Saudi yang ditunjuk, seperti Webook, serta kanal penjualan tiket klub tuan rumah. Suporter sebaiknya memantau platform resmi tersebut selama tahap prapenjualan dan penjualan umum untuk mendapatkan tiket langsung dengan harga resmi.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Mencari tiket termurah melalui platform penjualan kembali memberi suporter cara yang mudah diakses dan dapat diandalkan agar tidak melewatkan laga penting di kompetisi gugur ini.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs NEOM SC?

Harga tiket masuk kategori umum standar melalui penyedia tiket resmi dimulai dari sekitar SAR 20 hingga SAR 40, sehingga laga-laga awal fase gugur Piala Raja cukup terjangkau bagi suporter yang ingin hadir.

Di pasar penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket dimulai dari sekitar SAR 65. Ini memberi suporter cara alternatif untuk mencari tiket termurah yang tersedia jika jatah tiket resmi habis.

Al Qadsiah vs NEOM SC di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Qadsiah vs NEOM SC

Al Qadsiah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Dalam laga terbarunya, mereka menang 5-0 atas Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga mengalahkan Al Riyadh 6-0 di Liga Pro Saudi. Satu-satunya kekalahan dalam rentang itu terjadi saat mereka takluk 3-2 dari Al Hilal di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Qadsiah mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali.

NEOM SC memenangi dua dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Al Diriyah, setelah sebelumnya mengalahkan Abha 2-0. Dalam periode yang sama, NEOM kalah 1-0 dari Al Nassr FC dan 1-0 dari Al-Ettifaq, serta bermain imbang 1-1 dengan Al Hazem. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

ALQ

ALQ - Performa

ALT
M0-1
HIL
K2-3
ALS
S1-1
ALR
M0-6
ALG
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NEO

NEO - Performa

ALH
S1-1
ALI
K0-1
ALN
K1-0
ABH
M2-0
DIR
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Qadsiah vs NEOM SC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 24 Agustus 2026, ketika Al Qadsiah menang 2-0 di kandang NEOM SC dalam laga Liga Pro Saudi. Sebelumnya, Al Qadsiah menang 1-0 di kandang pada Februari 2026 dan meraih kemenangan 3-1 di markas NEOM pada Oktober 2025. Al Qadsiah memenangi ketiga pertemuan yang tercatat, dengan mencetak delapan gol berbanding dua milik NEOM.

Head to Head

Al QadsiahSeriNeom SC
3
0
0
Saudi Pro League
Neom SC badge
Neom SC
NEO
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
0
FT
Saudi Pro League
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FT
6Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/3

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