Liga Champions Asia Elite menyajikan duel menarik dari kawasan Asia Barat saat klub ambisius Arab Saudi, Al Qadisiyah, menjamu juara Qatar, Al Sadd, di Stadion Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam.

Al Qadisiyah telah membuat kemajuan besar untuk bersaing di level tertinggi sepakbola Asia. Mereka membangun skuad bertabur bintang dengan target meraih gelar. Al Sadd datang dengan pengalaman puluhan tahun di kompetisi Asia dan sebagai juara, menjanjikan pertarungan taktik berkualitas tinggi.

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Kapan pertandingan Al Qadsiah vs Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Qadsiah vs Al-Sadd saat ini belum tersedia. Periksa kembali mendekati waktu kick-off untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming langsung yang telah dikonfirmasi.

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Di mana membeli tiket Al Qadisiyah vs Al Sadd?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui platform penjualan tiket utama, Webook. Penggemar sepakbola dapat mendaftar dan membeli tiket masuk umum melalui portal resmi begitu penjualan untuk publik dimulai.

Jika tiket di situs resmi habis terjual, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Pasar tiket sekunder tersebut menyediakan opsi bagi suporter yang ingin mendapatkan tempat duduk setelah alokasi tiket utama habis terjual.

Berapa harga tiket Al Qadisiyah vs Al Sadd?

Harga tiket masuk umum standar di platform penjualan resmi mulai dari SAR 30, sedangkan kategori tempat duduk premium yang lebih dekat dengan lapangan memiliki harga lebih tinggi.

Di pasar tiket sekunder seperti GrintaHub, harga tiket mulai dari sekitar SAR 100, bergantung pada pilihan tempat duduk dan permintaan pada hari pertandingan.

Al Qadsiah vs Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah vs Al-Sadd

Al Qadsiah menghadapi pertandingan ini dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir. Selama periode tersebut, mereka mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan kali. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Al-Wasl di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga meraih kemenangan 3-2 atas Al Ahli di Liga Pro Saudi dalam periode yang sama. Satu-satunya hasil yang tidak berakhir dengan kemenangan adalah imbang 3-3 melawan Al-Ettifaq, tetapi catatan keseluruhan mereka menunjukkan ketajaman serangan yang konsisten.

Al-Sadd memenangi empat dari lima laga terakhir, tetapi ada catatan penting di balik hasil tersebut: keempat kemenangan itu diraih di Liga Bintang Qatar, dengan 16 gol dicetak dalam tiga kemenangan. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 3-0 dari Esteghlal di Liga Champions Asia Elite. Hasil itu menjadi pengingat bahwa kepercayaan diri mereka di kompetisi domestik belum terwujud di level Asia. Secara keseluruhan, mereka kebobolan delapan gol dalam lima laga terakhir.

Al Qadsiah vs Al-Sadd: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan Al Qadsiah dan Al-Sadd dalam beberapa laga terakhir tidak tersedia. Informasi mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan jika catatannya tersedia sebelum kick-off.



