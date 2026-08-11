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Saudi Pro League
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittihad
Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Qadsiah
Al Ittihad

Al Qadsiah menghadapi Al Ittihad di Saudi Pro League. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al-Qadsiah menjamu Al-Ittihad di Prince Mohammed bin Fahd Stadium dalam laga yang banyak menggambarkan seperti apa peta kekuatan sepakbola Saudi saat ini. Al-Qadsiah, yang baru menjalani musim kedua mereka sepanjang sejarah di Pro League, finis di posisi keempat secara luar biasa musim lalu di bawah Brendan Rodgers, mengamankan tiket ke AFC Champions League Elite, dan bahkan mengalahkan juara akhirnya Al-Nassr 3-1 dalam prosesnya. Sebaliknya, Al-Ittihad menjalani kampanye yang sulit dan berakhir di posisi kelima serta perginya Sergio Conceicao, membuat pelatih kepala baru Jens Wissing berusaha mengembalikan klub ke standar yang dituntut sejarahnya.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu menjadi anggota resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Dengan pamor Al-Qadsiah yang naik pesat setelah finis di posisi keempat musim lalu, dan Al-Ittihad yang tetap menjadi salah satu tim tamu dengan dukungan terbaik di liga, permintaan untuk laga ini diperkirakan akan lebih tinggi daripada pertemuan awal musim biasa antara dua klub papan tengah. Tiket resmi biasanya dirilis melalui situs Saudi Pro League dan kanal masing-masing klub sekitar 10 hingga 14 hari sebelum kick-off, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini bukan pengecualian.

  • Tiket masuk umum untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori tempat duduk premium dan sisi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti halnya laga apa pun yang melibatkan salah satu klub besar tradisional sepakbola Saudi, harga dapat naik seiring mendekatnya pertandingan, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al Qadsiah vs Al Ittihad Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah vs Al Ittihad

ALQ

ALQ - Performa

ALH
M2-0
ITT
M1-5
LEV
K1-0
ALS
M1-3
ALT
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ITT

ITT - Performa

ALQ
K1-5
MAL
S2-2
ALJ
M1-4
ALK
S1-1
ANA
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Qadsiah vs Al Ittihad: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al QadsiahSeriAl Ittihad
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
5
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FT
10Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Klasemen Al Qadsiah vs Al Ittihad

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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