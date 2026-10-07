Al Qadsiah akan menghadapi Al-Fayha pada Kamis, 5 November 2026 di Prince Saud bin Jalawi Stadium, Khobar.

Al Qadsiah unggul dalam pertemuan-pertemuan terbaru, setelah memenangi empat dari lima laga terakhir mereka melawan Al-Fayha. Al Qadsiah meraih kemenangan 2-1 dalam laga tandang terbaru mereka melawan Al-Fayha pada Mei 2026.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al-Fayha, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al-Fayha di Saudi Pro League?

Al Qadsiah vs Al-Fayha akan digelar di Prince Saud bin Jalawi Stadium, Khobar, pada Kamis, 5 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al-Fayha di Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League antara Al Qadsiah vs Al-Fayha, Anda memiliki beberapa opsi utama:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi atau portal penjualan tiket Al Qadsiah FC maupun Saudi Pro League untuk rilis tiket utama, harga normal, dan ketersediaan langsung di loket.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub benar-benar sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform-platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk laga-laga Saudi Pro League yang akan datang ketika alokasi utama sudah habis.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al-Fayha di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League antara Al Qadsiah vs Al-Fayha bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: SAR 30 hingga SAR 90, dengan sebagian kapasitas tribun bawah stadion sering kali diatur atau dibatasi pada titik masuk yang lebih rendah.

Kategori 1 / kursi premium: SAR 100 hingga SAR 250 untuk sisi lapangan atau pandangan tengah yang lebih diutamakan.

Paket VIP / hospitality: SAR 500 hingga SAR 1.500+ untuk akses lounge dan tempat duduk premium di stadion.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Kategori 2 / di belakang gawang: SAR 150 hingga SAR 300 tergantung pada permintaan pasar yang sedang berlangsung.

Kategori 1 / tempat duduk sisi lapangan: SAR 350 hingga SAR 750 untuk listing sekunder yang sangat diminati.

VIP & boks hospitality: SAR 1.200 hingga SAR 3.000+ untuk paket hospitality penjualan kembali premium.

Al Qadsiah vs Al-Fayha di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Al Qadsiah vs Al-Fayha: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir dengan kemenangan 1-2 untuk Al Qadsiah di markas Al-Fayha pada Mei 2026. Sebelum itu, Al Qadsiah tampil lebih dominan lagi dengan menang 5-0 di kandang pada Januari 2026. Dalam lima pertandingan head-to-head terakhir yang tercatat, Al Qadsiah menang empat kali dan Al-Fayha sekali, dengan satu-satunya kemenangan tim tamu datang pada April 2025.



