Al Qadsiah menjamu Al Fateh pada Kamis, 26 November 2026, di Stadion Prince Saud bin Jalawi, Khobar.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Februari 2026 di Stadion Prince Saud bin Jalawi dan berakhir imbang 1-1 setelah pertandingan sengit. Sebelum hasil imbang itu, Al Qadsiah meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Al Fateh pada September 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al Fateh, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi dimulai?

Al Qadsiah vs Al Fateh berlangsung di Stadion Prince Saud bin Jalawi, Khobar, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi penjualan tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Qadsiah vs Al Fateh FC:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal resmi Al Qadsiah atau kanal keanggotaannya, yang mengelola penjualan tiket langsung dan paket pertandingan kandang di stadion mereka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ittihad vs Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Tiket kategori umum: Mulai sekitar SAR 30 hingga SAR 90 .

Mulai sekitar . Kursi premium dan tepi lapangan: Umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600 .

Umumnya berkisar antara . Pilihan VIP dan layanan khusus: Mulai sekitar SAR 1.500.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Mulai sekitar SAR 2.000 ke atas .

Mulai sekitar . Kursi premium yang dijual kembali: Harga tiket penjualan kembali untuk kursi di tingkat atas atau fasilitas layanan khusus terbaik dapat meningkat jauh lebih tinggi, bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan tingkat permintaan tiket secara keseluruhan.

Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah vs Al Fateh FC

Al Qadsiah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, sehingga mencatatkan rekor tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-2 dari Al Hilal di Liga Pro Saudi. Sebelumnya, mereka menang 1-0 di kandang Al-Taawoun dan 2-1 di kandang sendiri atas Abha. Hasil imbang 1-1 melawan Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite juga terjadi dalam rangkaian tersebut. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Al Fateh sedang kesulitan menemukan performa terbaik, dengan hanya satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Al Shabab. Mereka juga kalah 3-2 dari Al Khaleej dan 4-0 dari Al Ahli dalam periode tersebut, mencetak delapan gol tetapi kebobolan 13 kali dalam lima pertandingan.

Al Qadsiah vs Al Fateh FC: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 di Stadion Prince Saud bin Jalawi pada Februari 2026 dalam ajang Liga Pro Saudi. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Qadsiah memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan, berbanding satu milik Al Fateh, serta dua hasil imbang. Al Qadsiah juga menang 3-0 di kandang pada Agustus 2024.