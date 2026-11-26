Al Qadsiah menjamu Al Fateh pada Kamis, 26 November 2026, di Stadion Prince Saud bin Jalawi, Khobar.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Februari 2026 di Stadion Prince Saud bin Jalawi dan berakhir imbang 1-1 setelah pertarungan sengit. Sebelum hasil imbang itu, Al Qadsiah meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Al Fateh pada September 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al Fateh, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi dimulai?

Al Qadsiah vs Al Fateh berlangsung di Stadion Prince Saud bin Jalawi, Khobar, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 11 Des 2026 - 06.40 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Qadsiah vs Al Fateh FC:

1. Kanal Resmi Klub

Penjualan Tiket Resmi Klub: Anda dapat memeriksa portal resmi Al Qadsiah atau kanal keanggotaannya, yang mengelola penjualan tiket langsung dan paket pertandingan untuk laga kandang di stadion mereka.

2. Pasar Tiket Sekunder

Platform Tiket Sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti GrintaHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ittihad vs Al Ahli:

1. Kanal Resmi Klub

Tiket Kategori Umum: Mulai sekitar SAR 30 hingga SAR 90 .

Mulai sekitar . Kursi Premium & Tepi Lapangan: Umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600 .

Umumnya berkisar antara . Pilihan VIP & Layanan Khusus: Mulai sekitar SAR 1.500.

2. Pasar Tiket Sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti GrintaHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket Penjualan Kembali Standar: Mulai sekitar SAR 2.000+ .

Mulai sekitar . Kursi Premium Penjualan Kembali: Harga tiket penjualan kembali untuk kursi di tribun atas atau layanan khusus di lokasi utama bisa jauh lebih tinggi, bergantung pada jarak waktu menuju hari pertandingan dan tingkat permintaan secara keseluruhan.

Al Qadsiah vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Qadsiah vs Al Fateh FC

Al Qadsiah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Catatan mereka dalam rentang tersebut adalah tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pada pertandingan terakhir, mereka kalah 3-2 di kandang dari Al Hilal di Liga Pro Saudi. Sebelumnya, mereka menang 1-0 di kandang Al-Taawoun dan 2-1 saat menjamu Abha. Hasil imbang 1-1 melawan Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite juga termasuk dalam rangkaian itu. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Fateh mengalami kesulitan besar dalam menjaga performa. Mereka hanya menang sekali dan kalah empat kali dalam lima pertandingan terakhir, tanpa hasil imbang. Pada pertandingan terakhir, mereka kalah 3-1 dari Al Shabab. Dalam periode itu, mereka juga kalah 3-2 dari Al Khaleej dan 4-0 dari Al Ahli. Mereka mencetak delapan gol, tetapi kebobolan 13 kali dalam lima pertandingan tersebut.

Al Qadsiah vs Al Fateh FC: Rekor Pertemuan Terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 di Stadion Prince Saud bin Jalawi pada Februari 2026 dalam ajang Liga Pro Saudi. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Qadsiah memiliki catatan lebih baik dengan dua kemenangan, berbanding satu kemenangan Al Fateh dan dua hasil imbang. Al Qadsiah juga menang 3-0 di kandang pada Agustus 2024.