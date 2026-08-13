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Saudi Pro League
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Ettifaq
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Qadsiah
Al-Ettifaq

Al Qadsiah menghadapi Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Para penggemar sepak bola Timur Tengah mulai bersemangat menyambut prospek pertemuan Eastern Derby yang akan datang. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah adalah salah satu pertandingan paling menonjol pada musim Saudi Pro League 2026/27, dan Anda bisa mewujudkan impian sepak bola Saudi Anda dengan mengamankan kursi mulai hari ini.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.

Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda bisa membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi.

Pekan pertandingan biasanya digelar selama tiga hari, yang sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan di Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Penggemar juga bisa memesan tiket pertandingan melalui platform WeBook.com, mitra tiket resmi Saudi Pro League.

Meski portal resmi liga adalah cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Al-Ettifaq, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin juga ingin mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo, yang menawarkan opsi tempat duduk terverifikasi dan proses pemesanan online yang sederhana untuk pertandingan ini.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket pertandingan dasar Saudi Pro League seharga 50-100 SAR, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga yang tergila-gila pada sepak bola.

Namun, laga-laga besar seperti Eastern Derby atau saat Al-Ettifaq menjamu Al-Hilal atau Al-Nassr akan lebih mahal, terutama di area dengan sudut pandang utama.

Ada juga opsi penjualan kembali sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League, seperti Ticombo, tempat tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menjadi titik masuk dengan nilai terbaik bagi penggemar yang ingin hadir. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket yang tertera, tergantung pada pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal pelaksanaannya.

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Performa

ITT
K0-1
NEO
M0-2
AFS
M3-1
DIR
M0-2
AHL
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALI

ALI - Performa

ALF
M0-1
ALN
K2-3
DIR
K0-3
ABH
M0-1
AFS
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al QadsiahSeriAl-Ettifaq
3
1
1
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
4
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FT
12Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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