Para penggemar sepak bola Timur Tengah mulai bersemangat menyambut prospek pertemuan Eastern Derby yang akan datang. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah adalah salah satu pertandingan paling menonjol pada musim Saudi Pro League 2026/27, dan Anda bisa mewujudkan impian sepak bola Saudi Anda dengan mengamankan kursi mulai hari ini.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.

Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 7 11 Sep 2026 - 11.25 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda bisa membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi.

Pekan pertandingan biasanya digelar selama tiga hari, yang sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan di Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Penggemar juga bisa memesan tiket pertandingan melalui platform WeBook.com, mitra tiket resmi Saudi Pro League.

Meski portal resmi liga adalah cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Al-Ettifaq, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin juga ingin mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo, yang menawarkan opsi tempat duduk terverifikasi dan proses pemesanan online yang sederhana untuk pertandingan ini.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket pertandingan dasar Saudi Pro League seharga 50-100 SAR, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga yang tergila-gila pada sepak bola.

Namun, laga-laga besar seperti Eastern Derby atau saat Al-Ettifaq menjamu Al-Hilal atau Al-Nassr akan lebih mahal, terutama di area dengan sudut pandang utama.

Ada juga opsi penjualan kembali sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League, seperti Ticombo, tempat tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menjadi titik masuk dengan nilai terbaik bagi penggemar yang ingin hadir. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket yang tertera, tergantung pada pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal pelaksanaannya.

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