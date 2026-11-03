Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Super Cup
team-logoAl Qadsiah
team-logoAl Ahli
Book Al Qadsiah vs Al Ahli Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al Ahli: harga tiket Piala Super, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Saudi Super Cup
Al Qadsiah
Al Ahli

Al Qadsiah menghadapi Al Ahli di Piala Super. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Al Qadsiah dan juara bertahan Al Ahli akan berhadapan dalam laga semifinal Piala Super Saudi di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait. Kompetisi ini membawa sepakbola papan atas Arab Saudi ke kawasan Teluk, mempertemukan dua skuad bertabur bintang yang memperebutkan tempat di final.

GOAL menyajikan seluruh informasi pertandingan yang telah terverifikasi serta cara memesan tiket agar Anda bisa mendapatkan kursi hari ini.

Kapan pertandingan Piala Super antara Al Qadsiah dan Al Ahli dimulai?

Pertandingan Al Qadsiah melawan Al Ahli dimulai pada Sabtu, 19 Desember 2026, pukul 20.00 waktu setempat di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kota Kuwait.

crest
Super Cup - Semi-Final

Di mana membeli tiket Al Qadsiah vs Al Ahli?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui Webook, platform penjualan tiket digital yang ditunjuk untuk turnamen ini. Suporter dapat memesan tiket semifinal secara langsung melalui situs web atau aplikasi seluler platform tersebut.

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Ahli?

Harga tiket masuk umum resmi di Webook mulai dari SAR 120 (KWD 10) untuk kursi standar, sementara tiket terusan turnamen untuk beberapa pertandingan mulai dari sekitar SAR 305 (KWD 25).

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub menyediakan alternatif untuk mendapatkan kursi menjelang pertandingan. Harga tiket di sana mulai dari sekitar SAR 150, bergantung pada permintaan penjual dan ketersediaan kategori.

Al Qadsiah vs Al Ahli di Piala Super: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah dan Al Ahli

Al Qadsiah memasuki semifinal setelah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 5-0 atas Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga mencetak enam gol tanpa kebobolan saat menghadapi Al Riyadh di liga. Satu-satunya hasil buruk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-2 dari Al Hilal. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Qadsiah mencetak 15 gol dan kebobolan enam gol.

Dalam lima pertandingan terakhir, Al Ahli meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga teranyar mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya kalah telak 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi. Sebelum itu, kemenangan atas Al-Gharafa, Al Khaleej, dan Al-Fayha menunjukkan kualitas serangan yang dimiliki skuad Pusic. Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

ALQ

ALQ - Performa

ALT
M0-1
HIL
K2-3
ALS
S1-1
ALR
M0-6
ALG
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AHL

AHL - Performa

ALF
M2-3
ALK
M4-1
ALG
M2-1
ALS
K6-1
ALS
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Qadsiah vs Al Ahli: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 September 2026, ketika Al Qadsiah mengalahkan Al Ahli 3-2 di Liga Pro Saudi. Al Qadsiah juga memenangi pertemuan di liga pada Maret 2026 dengan skor yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Qadsiah menang dua kali, Al Ahli menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, yakni hasil 3-3 di Piala Raja pada November 2025. Hasil yang paling menonjol dalam catatan tersebut tetap kemenangan Al Ahli 5-1 atas Al Qadsiah di Piala Super pada Agustus 2025.

Head to Head

Al QadsiahSeriAl Ahli
2
0
3
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FT
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FT
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FT
Super Cup
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
FT
8Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google