Al Qadsiah dan juara bertahan Al Ahli akan berhadapan dalam laga semifinal Piala Super Saudi di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait. Kompetisi ini membawa sepakbola papan atas Arab Saudi ke kawasan Teluk, mempertemukan dua skuad bertabur bintang yang memperebutkan tempat di final.

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Kapan pertandingan Piala Super antara Al Qadsiah dan Al Ahli dimulai?

Pertandingan Al Qadsiah melawan Al Ahli dimulai pada Sabtu, 19 Desember 2026, pukul 20.00 waktu setempat di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kota Kuwait.

Super Cup - Semi-Final 19 Des 2026 - 13.00

Di mana membeli tiket Al Qadsiah vs Al Ahli?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui Webook, platform penjualan tiket digital yang ditunjuk untuk turnamen ini. Suporter dapat memesan tiket semifinal secara langsung melalui situs web atau aplikasi seluler platform tersebut.

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Ahli?

Harga tiket masuk umum resmi di Webook mulai dari SAR 120 (KWD 10) untuk kursi standar, sementara tiket terusan turnamen untuk beberapa pertandingan mulai dari sekitar SAR 305 (KWD 25).

Jika alokasi tiket umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub menyediakan alternatif untuk mendapatkan kursi menjelang pertandingan. Harga tiket di sana mulai dari sekitar SAR 150, bergantung pada permintaan penjual dan ketersediaan kategori.

Al Qadsiah vs Al Ahli di Piala Super: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah dan Al Ahli

Al Qadsiah memasuki semifinal setelah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 5-0 atas Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite. Mereka juga mencetak enam gol tanpa kebobolan saat menghadapi Al Riyadh di liga. Satu-satunya hasil buruk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-2 dari Al Hilal. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Qadsiah mencetak 15 gol dan kebobolan enam gol.

Dalam lima pertandingan terakhir, Al Ahli meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga teranyar mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya kalah telak 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi. Sebelum itu, kemenangan atas Al-Gharafa, Al Khaleej, dan Al-Fayha menunjukkan kualitas serangan yang dimiliki skuad Pusic. Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Al Qadsiah vs Al Ahli: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 September 2026, ketika Al Qadsiah mengalahkan Al Ahli 3-2 di Liga Pro Saudi. Al Qadsiah juga memenangi pertemuan di liga pada Maret 2026 dengan skor yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Qadsiah menang dua kali, Al Ahli menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, yakni hasil 3-3 di Piala Raja pada November 2025. Hasil yang paling menonjol dalam catatan tersebut tetap kemenangan Al Ahli 5-1 atas Al Qadsiah di Piala Super pada Agustus 2025.