Cara mendapatkan tiket Al-Orobah FC vs Al Akhdoud: Harga tiket Piala Raja, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Piala Raja memasuki babak 16 besar yang kian sengit saat Al Orobah menjamu Al Okhdood di Stadion Universitas Al Jouf, Sakaka. Dalam turnamen sistem gugur domestik utama Arab Saudi ini, kedua tim memperebutkan tempat di perempat-final.

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Kapan pertandingan Al-Orobah FC vs Al Akhdoud di Piala Raja dimulai?

Al-Orobah FC vs Al Akhdoud merupakan pertandingan Piala Raja, meski waktu sepak mula resmi dan rincian tempat pertandingan belum dikonfirmasi dalam data yang tersedia saat ini.

King Cup - 1/8 30 Nov 2026 - 08.25

Di mana membeli tiket Al Orobah vs Al Okhdood?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja biasanya dijual melalui platform tiket klub tuan rumah atau portal tiket olahraga resmi Arab Saudi seperti Webook. Suporter sebaiknya lebih dulu memeriksa kanal penjualan resmi tersebut untuk mengetahui jadwal prapenjualan dan penjualan umum agar bisa membeli tiket secara langsung dengan harga resmi.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Mencari tiket termurah melalui kanal alternatif memberi suporter kesempatan untuk tetap menyaksikan laga piala yang menentukan di Sakaka.

Berapa harga tiket Al Orobah vs Al Okhdood?

Harga tiket standar pertandingan Piala Raja di kanal penjualan resmi cukup terjangkau, dengan tiket kategori umum sering kali mulai dari sekitar 20 SAR hingga 35 SAR.

Jika tiket kategori umum habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menjadi alternatif. Harga tiket termurah di sana biasanya mulai dari sekitar 60 SAR, bergantung pada kategori dan letak tempat duduk di stadion.

Al-Orobah FC vs Al Akhdoud di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al-Orobah FC vs Al Akhdoud

Al-Orobah FC meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali. Hasil terbarunya adalah kemenangan atas Abha di Piala Raja pada 16 Agustus 2026. Mereka juga mengalahkan Al-Taawoun 3-2 di Liga Pro Saudi pada Mei 2025. Tiga kekalahan beruntun pada akhir musim liga, termasuk kekalahan 3-1 dari Al Qadsiah dan 2-1 dari Al Khaleej, menunjukkan kesulitan mereka pada periode tersebut.

Al Akhdoud mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Al Khaleej di Piala Raja pada 18 Agustus 2026. Mereka juga mengalahkan lawan yang sama 3-1 di liga pada awal bulan itu. Kekalahan telak 4-0 dari Al Ahli pada Mei 2026 menjadi titik terendah performa mereka belakangan ini, meski hasil imbang tanpa gol melawan Al Kholood menunjukkan ketangguhan pertahanan dalam situasi berbeda.

Al-Orobah FC vs Al Akhdoud: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Pro Saudi pada 4 April 2025, ketika Al Akhdoud menang 1-0 di kandang Al-Orobah FC. Sebelumnya, Al Akhdoud meraih kemenangan telak 4-0 di kandang pada Oktober 2024. Dari dua pertemuan yang tercatat, Al Akhdoud memenangi keduanya, mencetak lima gol tanpa kebobolan.