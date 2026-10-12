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AFC Champions League Elite
team-logoAl Nassr FC
team-logoNeftchi Fargona
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Cara mendapatkan tiket Al Nassr FC vs Neftchi Fargona: Harga tiket Liga Champions Asia Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Al Nassr FC
Neftchi Fargona

Al Nassr FC menghadapi Neftchi Fargona di Liga Champions Asia Elite. Berikut cara mendapatkan tiket pertandingan tersebut.

Liga Champions Asia Elite menghadirkan laga seru pada matchday kedua ketika raksasa Arab Saudi, Al Nassr, bersiap menjamu juara Uzbekistan, Neftchi Fergana, di Alawwal Park, Riyadh.

Setelah matchday pembuka yang sengit, Cristiano Ronaldo dan Al Nassr bertekad bangkit di kandang. Neftchi datang ke Riyadh dengan permainan taktis yang disiplin, menjanjikan duel yang sulit diprediksi dalam perebutan supremasi di tingkat benua.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk membeli tiket pertandingan dan mengamankan tempat di tribune sekarang.

Kapan pertandingan Al Nassr FC vs Neftchi Fargona di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran Al Nassr vs Neftchi Fargona saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran TV dan layanan streaming langsung yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

Di mana membeli tiket Al Nassr vs Neftchi?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui platform Webook.com. Penggemar sepakbola dapat mendaftar dan membeli tiket masuk umum melalui portal resmi begitu penjualan untuk publik dibuka.

Jika tiket di situs resmi sudah habis, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Pasar tiket sekunder tersebut menyediakan akses yang aman bagi penggemar yang ingin mendapatkan tempat duduk setelah alokasi tiket utama habis terjual.

Berapa harga tiket Al Nassr vs Neftchi?

Harga tiket masuk umum standar di platform penjualan resmi mulai dari SAR 30, sedangkan tempat duduk di kategori yang lebih tinggi dan lebih dekat ke lapangan ditawarkan dengan harga lebih mahal.

Di pasar tiket sekunder seperti GrintaHub, harga tiket mulai dari sekitar SAR 100, bergantung pada kategori tempat duduk dan permintaan saat itu.

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Nassr FC vs Neftchi Fargona

Al Nassr menghadapi laga ini dengan catatan beragam dalam lima pertandingan terakhir: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite, kekalahan terbesar mereka musim ini. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Al Khaleej di Liga Pro Saudi dan menang 2-1 atas Abha. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Nassr mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali, catatan yang mencerminkan rapuhnya pertahanan yang harus dibenahi Postecoglou.

Neftchi Fargona tampil apik dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Lokomotiv Tashkent di Liga Uzbekistan, sementara pada laga sebelumnya di Liga Champions Asia Elite mereka mengalahkan Al Quwa Al Jawiya 1-0. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan telak 6-2 dari Nasaf Qarshi, tetapi sejak itu mereka bangkit dengan dua kemenangan beruntun. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

ALN

ALN - Performa

ITT
K2-1
ABH
M2-1
ALK
S1-1
ALA
K4-0
DIR
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
NEF

NEF - Performa

NAQ
K6-2
SUR
M2-1
ALQ
M1-0
LOT
M0-1
XOR
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona: Rekor pertemuan terakhir

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Al Nassr dan Neftchi Fargona yang tercatat dalam data yang tersedia. Laga ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub.



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