Cara mendapatkan tiket Al Nassr FC vs Neftchi Fargona: harga AFC Champions League Elite, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

AFC Champions League Elite menyajikan laga pekan kedua yang menarik saat raksasa Arab Saudi Al Nassr bersiap menjamu juara Uzbekistan Neftchi Fergana di Alawwal Park, Riyadh.

Setelah pekan pembuka yang intens, Cristiano Ronaldo dan Al Nassr akan berusaha bangkit dengan kuat di kandang sendiri. Neftchi membawa kualitas taktik yang disiplin ke Riyadh, menghadirkan duel yang sulit diprediksi dalam perebutan supremasi kontinental.

GOAL memiliki semua detail yang Anda butuhkan untuk membeli tiket pertandingan dan mengamankan tempat Anda di tribune sekarang juga.

Kapan kick-off Al Nassr FC vs Neftchi Fargona di AFC Champions League Elite?

Informasi siaran resmi untuk Al Nassr vs Neftchi Fargona saat ini belum tersedia. Cek kembali mendekati kick-off untuk detail saluran TV dan siaran langsung yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 12 Okt 2026 - 14.15

Di mana membeli tiket Al Nassr vs Neftchi?

Tiket pertandingan resmi dirilis langsung melalui platform tuan rumah Webook.com. Pendukung sepakbola dapat mendaftar dan membeli tiket masuk umum melalui portal resmi begitu penjualan untuk publik dimulai.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, GrintaHub adalah pilihan Anda. Pasar sekunder ini menyediakan akses aman bagi fans yang ingin mendapatkan kursi setelah alokasi utama habis terjual.

Berapa harga tiket Al Nassr vs Neftchi?

Tiket masuk umum standar di platform penjualan resmi dimulai dari SAR 30, dengan kursi kategori lebih tinggi yang lebih dekat ke lapangan masuk ke kisaran harga yang lebih mahal.

Di pasar sekunder seperti GrintaHub, harga tiket dimulai dari sekitar SAR 100 tergantung kategori kursi dan permintaan secara real-time.

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Neftchi Fargona

Al Nassr memasuki pertandingan ini dengan catatan terbaru yang campuran, yakni dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Al-Ain di AFC Champions League Elite, kekalahan terberat mereka musim ini. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Al Khaleej di Saudi Pro League dan menang 2-1 atas Abha. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Nassr mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan, catatan yang mencerminkan rapuhnya lini pertahanan yang harus dibenahi Postecoglou.

Neftchi Fargona sedang dalam performa kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Lokomotiv Tashkent di Liga Uzbekistan, dan mereka mengalahkan Al Quwa Al Jawiya 1-0 pada laga Champions League sebelumnya. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini adalah kekalahan telak 6-2 dari Nasaf Qarshi, meski sejak itu mereka merespons dengan dua kemenangan beruntun. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan dalam lima pertandingan tersebut.

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Al Nassr dan Neftchi Fargona yang tercatat dalam data yang tersedia. Laga ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub.







