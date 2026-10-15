Liga Champions Asia Elite menyajikan laga menarik antartim Asia Barat saat klub ambisius asal Arab Saudi, Al Qadisiyah, menjamu juara Qatar, Al Sadd, di Stadion Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam.

Al Qadisiyah telah membuat kemajuan besar untuk bersaing di level tertinggi sepakbola Asia. Mereka membangun skuad bertabur bintang demi meraih kejayaan. Al Sadd datang dengan pengalaman puluhan tahun di kompetisi Asia dan pengalaman menjuarai turnamen, sehingga laga ini menjanjikan duel taktik berkualitas tinggi.

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Kapan pertandingan Al Nassr FC vs Al-Wasl di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Al Nassr vs Al-Wasl di Liga Champions Asia Elite saat ini belum tersedia. Namun, waktu sepak mula dan detail lokasi pertandingan akan dikonfirmasi menjelang laga.

AFC Champions League Elite - Pekan 3 26 Okt 2026 - 15.15

Di mana membeli tiket Al Qadisiyah vs Al Sadd?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui platform penjualan tiket utama, Webook. Penggemar sepakbola dapat mendaftar dan membeli tiket kategori umum melalui portal resmi begitu penjualan untuk publik dimulai.

Jika tiket di situs resmi telah habis, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Platform penjualan kembali tersebut menyediakan opsi bagi suporter yang ingin mendapatkan tempat duduk setelah alokasi tiket utama habis terjual.

Berapa harga tiket Al Qadisiyah vs Al Sadd?

Harga tiket standar kategori umum di platform penjualan resmi mulai dari SAR 30, sementara kategori tempat duduk premium yang lebih dekat ke lapangan dibanderol lebih tinggi.

Di platform penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket mulai dari sekitar SAR 100, bergantung pada pilihan tempat duduk dan permintaan pada hari pertandingan.

Al Nassr FC vs Al-Wasl di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al-Wasl

Al Nassr menatap pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite, hasil terburuk dalam rentang tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Al Nassr mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali. Mereka mampu menciptakan peluang, tetapi kesulitan menjaga kestabilan pertahanan. Dua kemenangan mereka di Liga Pro Saudi, yang sama-sama berakhir dengan skor 2-1, menunjukkan kemampuan mereka meraih hasil di kompetisi domestik meski harus bekerja keras.

Al-Wasl datang dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Mereka mengalahkan Khorfakkan 5-2 dan menang 3-0 dalam laga tandang melawan Kalba, tetapi kalah 2-1 dari Al Qadsiah dalam pertandingan terbaru mereka di Liga Champions Asia Elite. Tim asal Uni Emirat Arab itu mencetak 11 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut. Catatan serangan mereka positif, tetapi belum konsisten.

Al Nassr FC vs Al-Wasl: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Champions Asia 2 pada April 2026, ketika Al Nassr menang 4-0 atas Al-Wasl. Sebelumnya, Al Nassr meraih kemenangan kandang 4-0 di Liga Champions Asia Elite pada Februari 2025. Dari empat pertemuan yang tercatat, Al Nassr menang tiga kali dan Al-Wasl sekali. Dalam rentang itu, tim asal Arab Saudi tersebut mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali.



