Al Nassr menjamu Al Shabab pada Kamis, 26 November 2026, di Al-Awwal Park, Riyadh.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 7 Mei 2026, Al Nassr meraih kemenangan tandang 4-2 yang menghibur berkat penampilan menonjol João Félix dan Cristiano Ronaldo. Al Shabab akan berusaha membalikkan keadaan saat kedua tim kembali bertemu, setelah kesulitan meredam ketajaman serangan Al Nassr secara konsisten dalam beberapa pertemuan terakhir.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Nassr vs Al Shabab, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi dimulai?

Pertandingan Al Nassr vs Al Shabab dimulai di Al-Awwal Park, Riyadh, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 26 Nov 2026 - 12.00 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Ittihad vs Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform atau situs web penjualan tiket resmi Al Nassr FC untuk pertandingan yang digelar di Al-Awwal Park.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Nassr FC dan Al Shabab:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / tribune atas (belakang gawang): Biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 75 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi tribune tengah dan sisi lapangan: Umumnya berkisar antara SAR 90 dan SAR 250 .

Umumnya berkisar antara . Kategori 1 / tribune bawah premium: Biasanya berkisar dari SAR 250 hingga SAR 600 .

Biasanya berkisar dari . Paket VIP dan layanan premium: Mulai dari sekitar SAR 1.500+, bergantung pada layanan makanan eksklusif dan akses ke ruang tunggu.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribune atas / belakang gawang: Mulai dari sekitar SAR 70 hingga SAR 230 , bergantung pada permintaan dan lokasi blok kursi yang tepat.

Mulai dari sekitar , bergantung pada permintaan dan lokasi blok kursi yang tepat. Penjualan kembali tiket tribune bawah di sisi lapangan: Umumnya berkisar dari SAR 300 hingga SAR 870 .

Umumnya berkisar dari . Penjualan kembali tiket ruang tunggu VIP dan layanan premium: Mulai dari sekitar SAR 1.450 hingga SAR 2.200+.

Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Shabab

Al Nassr menghadapi pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah kekalahan 4-0 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite pada September. Di Liga Pro Saudi saja, Al Nassr memenangi empat laga terakhirnya, termasuk kemenangan 3-0 atas Al Diriyah dan 1-0 atas Neom SC, sebelum terakhir kali mengalahkan Al-Faisaly 3-1. Dalam lima laga tersebut, Al Nassr mencetak 11 gol, menunjukkan ancaman serangan yang konsisten di bawah Postecoglou.

Catatan Al Shabab belakangan ini lebih beragam. Dari lima laga terakhir, Al Shabab meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan laga terbarunya berakhir dengan kemenangan tandang 3-1 atas Al Fateh. Sebelumnya, Al Shabab bermain imbang 2-2 dengan Al-Faisaly dan mengalahkan Al-Taawoun 3-0. Namun, hasil imbang tanpa gol melawan Al-Fayha dan kekalahan 2-1 dari Al Kholood pada awal periode tersebut menunjukkan inkonsistensi yang ingin diatasi Letsch.

Al Nassr FC vs Al Shabab: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2026, ketika Al Nassr mengalahkan Al Shabab 4-2 di kandang Al Shabab dalam pertandingan Liga Pro Saudi. Al Nassr memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua klub, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Dalam laga-laga tersebut, Al Nassr mencetak 14 gol, sedangkan Al Shabab mencetak sembilan gol. Rekor pertemuan berpihak kepada tuan rumah, yang terbukti sulit dikalahkan dalam pertandingan ini, terlepas dari lokasi laga.