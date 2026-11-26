Al Nassr menjamu Al Shabab pada Kamis, 26 November 2026, di Al-Awwal Park, Riyadh.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 7 Mei 2026, Al Nassr meraih kemenangan tandang 4-2 dalam laga yang berlangsung seru berkat penampilan menonjol João Félix dan Cristiano Ronaldo. Al Shabab akan berusaha membalikkan keadaan saat kedua tim kembali bertemu, setelah kesulitan meredam ketajaman serangan Al Nassr secara konsisten dalam beberapa laga terakhir.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Nassr vs Al Shabab, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi dimulai?

Laga Al Nassr vs Al Shabab berlangsung di Al-Awwal Park, Riyadh, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 12 Des 2026 - 12.30 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi tiket untuk laga mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Ittihad vs Al Ahli:

1. Kanal Resmi Klub

Penjualan Tiket Resmi Klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform atau situs web resmi penjualan tiket Al Nassr FC untuk pertandingan di Al-Awwal Park.

2. Pasar Tiket Sekunder

Platform Tiket Sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk laga Liga Pro Saudi antara Al Nassr FC dan Al Shabab:

1. Kanal Resmi Klub

Kategori Umum / Tribun Atas (Belakang Gawang): Biasanya mulai sekitar SAR 30 hingga SAR 75 .

Biasanya mulai sekitar . Tribun Tengah & Kursi Sisi Lapangan: Umumnya berkisar antara SAR 90 dan SAR 250 .

Umumnya berkisar antara . Kategori 1 / Tribun Bawah Premium: Biasanya berkisar dari SAR 250 hingga SAR 600 .

Biasanya berkisar dari . Paket VIP & Layanan Premium: Mulai sekitar SAR 1.500+, bergantung pada layanan makanan eksklusif dan akses ke ruang tunggu.

2. Pasar Tiket Sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan Kembali Tribun Atas / Sisi Belakang Gawang: Mulai sekitar SAR 70 hingga SAR 230 , bergantung pada permintaan dan lokasi tepat blok tempat duduk.

Mulai sekitar , bergantung pada permintaan dan lokasi tepat blok tempat duduk. Penjualan Kembali Tribun Bawah Sisi Panjang Lapangan: Umumnya berkisar dari SAR 300 hingga SAR 870 .

Umumnya berkisar dari . Penjualan Kembali Akses Ruang Tunggu VIP & Layanan Premium: Mulai sekitar SAR 1.450 hingga SAR 2.200+.

Al Nassr FC vs Al Shabab di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Shabab

Al Nassr menghadapi laga ini setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah saat takluk 4-0 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite pada September. Di Liga Pro Saudi saja, mereka memenangi empat laga terakhir, termasuk kemenangan 3-0 atas Al Diriyah dan 1-0 atas Neom SC sebelum yang terbaru mengalahkan Al-Faisaly 3-1. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak 11 gol, menunjukkan ancaman serangan yang konsisten di bawah Postecoglou.

Catatan Al Shabab belakangan ini lebih beragam. Mereka meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir, dengan penampilan terbaru berupa kemenangan tandang 3-1 atas Al Fateh. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Al-Faisaly dan mengalahkan Al-Taawoun 3-0. Namun, hasil imbang tanpa gol melawan Al-Fayha dan kekalahan 2-1 dari Al Kholood pada awal periode tersebut menunjukkan inkonsistensi yang ingin segera diatasi Letsch.

Al Nassr FC vs Al Shabab: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Mei 2026, ketika Al Nassr mengalahkan Al Shabab 4-2 di kandang Al Shabab dalam laga Liga Pro Saudi. Al Nassr memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua klub, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Mereka mencetak 14 gol dalam laga-laga tersebut, dibandingkan dengan sembilan gol Al Shabab. Rekor pertemuan mengunggulkan tuan rumah, yang terbukti sulit dikalahkan dalam laga ini terlepas dari tempat pertandingan.