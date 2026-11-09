Al Nassr menjamu Al Sadd dalam laga fase grup Liga Champions Asia Elite yang diprediksi berlangsung sengit pada Selasa, 24 November 2026. Pertandingan yang sangat dinantikan ini akan digelar di Al-Awwal Park, Riyadh.

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Kapan pertandingan Al Nassr FC vs Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al Nassr menjamu Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite. Waktu sepak mula dan detail tempat pertandingan akan dikonfirmasi menjelang laga.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Nassr vs Al Sadd?

Tempat terbaik untuk mendapatkan tiket adalah portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform khusus Al-Awwal Park. Suporter disarankan untuk selalu memeriksa kanal resmi terlebih dahulu saat alokasi tiket mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini melalui halaman khusus tiket di Grintahub.

Berapa harga tiket Al Nassr vs Al Sadd?

Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama suporter yang bepergian maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini mulai dari SAR 35 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk tempat duduk di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket akses umum mulai dari sekitar SAR 80. Bertindak cepat merupakan strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Nassr FC vs Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al-Sadd

Al Nassr memenangi seluruh lima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi dan Liga Champions Asia Elite, mencetak 18 gol dan kebobolan delapan gol dalam periode tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 6-2 atas Pakhtakor Tashkent di Liga Champions, setelah sebelumnya mengalahkan Al Kholood 5-3 di liga. Kemenangan sebelumnya diraih atas Al-Faisaly, Neom SC, dan Neftchi Fargona, mencerminkan produktivitas yang konsisten di kedua kompetisi.

Dalam lima pertandingan terakhir, Al-Sadd mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-4 dari Al-Rayyan di Stars League pada 8 November, sementara mereka bermain imbang 0-0 melawan Al Ahli di Liga Champions pada 2 November. Hasil sebelumnya mencakup kemenangan 4-1 atas Al-Shamal dan hasil-hasil imbang melawan Al Qadsiah. Dalam lima laga tersebut, Al-Sadd mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan gol.

Al Nassr FC vs Al-Sadd: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Desember 2024, ketika Al-Sadd mengalahkan Al Nassr 2-1 di stadion ini dalam ajang Liga Champions Asia Elite. Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi tersebut, Al Nassr menang dua kali, Al-Sadd menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang, menunjukkan ketatnya persaingan kedua tim. Pertemuan sebelumnya mencakup kemenangan Al Nassr 3-1 pada April 2021 dan hasil imbang 2-2 di kandang pada Februari 2020.