Al Nassr menjamu Al Sadd dalam laga fase grup Liga Champions Asia Elite yang diperkirakan berlangsung sengit pada Selasa, 24 November 2026. Pertandingan yang sangat dinantikan ini akan digelar di Al-Awwal Park yang ikonik di Riyadh.

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Kapan Al Nassr FC vs Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al Nassr menjamu Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite. Waktu sepak mula dan detail tempat pertandingan akan dikonfirmasi menjelang laga.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Nassr vs Al Sadd?

Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform khusus Al-Awwal Park. Suporter disarankan untuk selalu memeriksa kanal resmi terlebih dahulu ketika alokasi tiket mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini di Grintahub melalui halaman khusus penjualan tiketnya.

Berapa harga tiket Al Nassr vs Al Sadd?

Mencari tiket termurah kerap menjadi tujuan utama suporter yang datang dari luar kota maupun pendukung setempat. Melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 35 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 80. Membeli lebih awal merupakan cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Nassr FC vs Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al-Sadd

Al Nassr memenangi kelima pertandingan terakhirnya di Liga Pro Saudi dan Liga Champions Asia Elite, mencetak 18 gol dan kebobolan delapan kali dalam rangkaian tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 6-2 atas Pakhtakor Tashkent di Liga Champions. Sebelumnya, mereka mengalahkan Al Kholood 5-3 di liga. Kemenangan lebih awal diraih atas Al-Faisaly, Neom SC, dan Neftchi Fargona, yang mencerminkan konsistensi produktivitas di kedua kompetisi.

Dalam lima pertandingan terakhir, Al-Sadd mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-4 dari Al-Rayyan di Stars League pada 8 November, sementara pada 2 November mereka bermain imbang 0-0 melawan Al Ahli di Liga Champions. Hasil sebelumnya mencakup kemenangan 4-1 atas Al-Shamal dan hasil imbang melawan Al Qadsiah. Dalam lima laga tersebut, Al-Sadd mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan kali.

Al Nassr FC vs Al-Sadd: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada Desember 2024, ketika Al-Sadd mengalahkan Al Nassr 2-1 di tempat ini dalam Liga Champions Asia Elite. Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi ini, Al Nassr menang dua kali, Al-Sadd menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Hasil tersebut menunjukkan kedua tim bersaing ketat dalam rangkaian pertemuan itu. Pertemuan sebelumnya mencakup kemenangan 3-1 Al Nassr pada April 2021 dan hasil imbang 2-2 di kandang pada Februari 2020.