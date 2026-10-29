Al Nassr menghadapi Al Qadsiah pada Jumat, 20 November 2026 di Al-Awwal Park, Riyadh.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 3 Mei 2026, Al Qadsiah meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Al Nassr di Stadion Prince Saud Bin Jalawi. Gol-gol Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr, dan Julián Quiñones memastikan kemenangan Al Qadsiah, sementara João Félix mencetak gol untuk Al Nassr.

Simak panduan GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Nassr vs Al Qadsiah, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Al Nassr FC vs Al Qadsiah di Liga Pro Saudi dimulai?

Laga Al Nassr vs Al Qadsiah berlangsung di Al-Awwal Park, Riyadh, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Qadsiah di Liga Pro Saudi?

Anda bisa mendapatkan tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang antara Al Nassr FC dan Al Qadsiah melalui sejumlah kanal penjualan tiket resmi maupun sekunder:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Al Nassr biasanya menjual tiket laga kandang di Al-Awwal Park (Stadion Universitas King Saud) melalui mitra penjualan tiket utama dan platform resmi klub. Program keanggotaan klub kerap memberikan akses lebih awal sebelum penjualan untuk umum dibuka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti GrintaHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Qadsiah di Liga Pro Saudi?

Harga tiket laga Liga Pro Saudi antara Al Nassr FC dan Al Qadsiah berbeda-beda, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar penjualan kembali tiket.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kategori standar: Harga mulai sekitar SAR 30 hingga SAR 90 untuk tempat duduk dengan pemandangan standar atau di tribun atas di belakang gawang.

Harga mulai sekitar hingga untuk tempat duduk dengan pemandangan standar atau di tribun atas di belakang gawang. Tempat duduk premium dan di sisi lapangan: Harga tempat duduk di sisi lapangan pada tribun tengah dan bawah umumnya berkisar antara SAR 250 dan SAR 600 .

Harga tempat duduk di sisi lapangan pada tribun tengah dan bawah umumnya berkisar antara dan . Paket VIP dan layanan premium: Paket yang mencakup akses ke ruang tunggu premium, layanan makanan dan minuman, serta layanan eksklusif dengan pemandangan lapangan mulai sekitar SAR 500 dan dapat melebihi SAR 1.500, tergantung kategorinya.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti GrintaHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun belakang gawang / tribun atas: Tiket di tribun atas atau di belakang gawang biasanya mulai sekitar SAR 180 hingga SAR 260 .

Tiket di tribun atas atau di belakang gawang biasanya mulai sekitar . Tribun bawah di sisi lapangan: Harga tempat duduk utama di tribun bawah sisi lapangan umumnya berkisar dari SAR 375 hingga SAR 940 .

Harga tempat duduk utama di tribun bawah sisi lapangan umumnya berkisar dari . Ruang tunggu VIP dan layanan premium: Paket mewah premium dengan akses ruang tunggu, fasilitas parkir, dan layanan pada hari pertandingan berkisar dari SAR 3.750 hingga lebih dari SAR 5.200.

Al Nassr FC vs Al Qadsiah di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Qadsiah

Al Nassr menyongsong pertandingan ini dengan hasil yang beragam: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhirnya berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Neftchi Fargona di Liga Champions Asia Elite. Hasil positif itu menyusul kemenangan 3-0 atas Al Diriyah di liga, meski kekalahan 4-0 dari Al-Ain di kompetisi kontinental pada awal September masih menjadi perhatian. Dalam lima laga terakhir, Al Nassr mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh kali.

Al Qadsiah juga meraih tiga kemenangan dalam lima laga terakhir, disertai satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, Al Qadsiah meraih kemenangan telak 5-0 atas Al Kholood di liga. Tim asuhan Rodgers mencetak 12 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga terakhir.

Al Nassr FC vs Al Qadsiah: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 3 Mei 2026, ketika Al Qadsiah mengalahkan Al Nassr 3-1 di kandang dalam laga Liga Pro Saudi. Al Qadsiah memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir, sedangkan Al Nassr meraih satu kemenangan, yakni kemenangan tandang 1-2 pada 8 Januari 2026. Satu pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi Al Nassr pada Februari 2021. Al Qadsiah memiliki rekor pertemuan terbaru yang lebih baik, dengan 10 gol berbanding enam gol Al Nassr dalam lima pertandingan tersebut.