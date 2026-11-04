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Cara mendapatkan tiket Al Nassr FC vs Al Kholood: harga tiket Piala Super, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Al Nassr FC menghadapi Al Kholood di Piala Super. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Penggemar sepak bola di seluruh kawasan bersiap menyaksikan duel seru saat Al Nassr menghadapi Al Kholood pada semifinal Piala Super Saudi. Laga penting dengan format gugur ini akan berlangsung pada Minggu, 20 Desember 2026, di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Ketahui cara mendapatkan tempat duduk sekarang dan manfaatkan harga terbaik yang tersedia sebelum tiket habis.

Kapan pertandingan Piala Super antara Al Nassr FC dan Al Kholood dimulai?

Pertandingan Al Nassr melawan Al Kholood dimulai pukul 20.00 waktu setempat pada Minggu, 20 Desember 2026, di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kota Kuwait.

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Super Cup - Semi-Final

H2: Di mana membeli tiket Al Nassr vs Al Kholood?

Webook adalah platform resmi untuk membeli tiket Piala Super Saudi. Membeli melalui penjualan umum resmi di Webook merupakan cara utama untuk mendapatkan tiket asli dengan harga standar untuk pertandingan di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi telah habis. Anda dapat melihat kategori tempat duduk dan membeli tiket langsung melalui GrintaHub.

Berapa harga tiket Al Nassr vs Al Kholood?

Semua suporter berpeluang menghadiri pertandingan ini, dengan tiket termurah menawarkan harga paling menguntungkan. Di penyedia tiket resmi Webook, harga mulai dari SAR 120, sehingga memesan lebih awal menjadi cara paling terjangkau untuk masuk ke stadion.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi telah habis. Di platform penjualan sekunder, harga tiket mulai dari sekitar SAR 150, bergantung pada kategori tiket dan permintaan pasar.

  • Harga tiket di penyedia resmi Webook mulai dari SAR 120.
  • Harga tiket di pasar sekunder GrintaHub mulai dari SAR 150.

Al Nassr FC vs Al Kholood di Piala Super: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Kholood

Al Nassr memenangi kelima pertandingan terakhirnya di berbagai kompetisi, mencetak 18 gol dan kebobolan delapan gol dalam periode tersebut. Pada pertandingan terakhirnya, Al Nassr menang 6-2 atas Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Elite AFC. Sebelumnya, mereka mengalahkan Al Kholood 5-3 di Liga Pro Saudi. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan atas Al-Faisaly, Neom SC, dan Neftchi Fargona, yang menunjukkan konsistensi produktivitas mereka di kompetisi domestik maupun kontinental.

Al Kholood kalah dalam kelima pertandingan terakhirnya tanpa satu pun kemenangan. Mereka takluk 5-3 dari Al Nassr di liga, lalu kalah 3-0 dari Al-Ettifaq sebelum menyerah 3-2 kepada Al-Faisaly. Hasil sebelumnya mencakup kekalahan 5-0 dari Al Qadsiah dan 2-0 dari Al Riyadh. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Kholood kebobolan 13 gol dan hanya mencetak lima gol.

ALN

ALN - Performa

NEF
M3-1
NEO
M1-0
AFS
M1-3
ALK
M5-3
PAT
M2-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ALK

ALK - Performa

ALR
K2-0
ALQ
K0-5
AFS
K3-2
ALI
K0-3
ALN
K5-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/18
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Nassr FC vs Al Kholood: Rekor pertemuan terakhir

Al Nassr dan Al Kholood terakhir bertemu pada 29 Oktober 2026 di Liga Pro Saudi, ketika Al Nassr menang 5-3 di Al-Awwal Park. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub, Al Nassr meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Satu-satunya pertandingan yang tidak dimenangi Al Nassr berakhir 3-3 di kandang Al Kholood pada Oktober 2024. Al Nassr mencetak 13 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Head to Head

Al Nassr FCSeriAl Kholood
4
1
0
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
FT
16Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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