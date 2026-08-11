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Saudi Pro League
team-logoAl Nassr FC
Al-Awwal Park
team-logoAl Fateh FC
Book Al Nassr FC vs Al Fateh FC Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Fateh FC
C. Ronaldo

Al Nassr FC akan menghadapi Al Fateh FC selanjutnya di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Liga Pro Saudi dengan cepat memantapkan diri sebagai salah satu kompetisi paling menarik di sepakbola dunia, menarik talenta superstar global, dukungan yang penuh gairah, serta pengalaman hari pertandingan yang memukau. Saat musim memasuki fase yang semakin sengit, raksasa ibu kota Al-Nassr SC bersiap menjamu Al Fateh SC di Al-Awwal Park yang ikonik di Riyadh.

Pertandingan yang melibatkan Al-Nassr menjadi salah satu tiket yang paling diburu dalam dunia olahraga Timur Tengah. Sejak klub merekrut penyerang legendaris Cristiano Ronaldo bersama talenta internasional ternama seperti Joao Felix dan Otavio, atmosfer stadion di Riyadh mencapai level yang sangat tinggi.

GOAL telah merangkum semua detail penting pertandingan, ulasan venue, dan struktur harga. Simak terus untuk mengetahui opsi tiket terbaik yang tersedia dan klik untuk mengamankan kursi Anda sekarang juga sebelum kehabisan.

Kapan kick-off Al Nassr FC vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Laga Liga Pro Saudi yang akan datang antara Al-Nassr SC dan Al Fateh SC dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan kick-off pukul 21.00 AST di Al-Awwal Park, Riyadh.

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Saudi Pro League - Pekan 1
Al-Awwal Park

Cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Liga Pro Saudi

Mencari tiket utama langsung melalui portal resmi klub bisa menjadi tantangan besar untuk laga Liga Pro Saudi dengan permintaan tinggi. Alokasi resmi untuk laga kandang Al-Nassr secara rutin habis terjual hanya dalam hitungan menit setelah dirilis ke publik, didorong tingginya permintaan dari anggota klub, pemegang tiket musiman, dan kelompok suporter lokal.

Bagi suporter yang tidak berhasil mendapatkan tiket penjualan umum resmi, platform tiket sekunder terverifikasi menjadi jalur paling mudah, aman, dan andal untuk menjamin akses masuk Anda. Marketplace online seperti Ticombo adalah pilihan yang tepat, memungkinkan penggemar membandingkan ketersediaan secara langsung di berbagai kategori tempat duduk secara real time.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Liga Pro Saudi?

Harga tiket untuk pertandingan kandang Al-Nassr SC bervariasi tergantung pada posisi tempat duduk, kedekatan dengan lapangan, dan apakah fasilitas hospitality disertakan. Daya tarik terbesar bagi suporter adalah kursi standar di tier atas dimulai dari harga masuk yang sangat terjangkau, sehingga sepakbola level tertinggi secara langsung tetap terjangkau bagi keluarga maupun penonton netral.

Opsi tiket termurah dimulai dari sekitar 120 SAR untuk tempat duduk umum Kategori 3 di belakang gawang. Opsi tier menengah di sisi lapangan menawarkan sudut pandang utama dengan kisaran harga moderat, sementara boks hospitality premium menghadirkan pengalaman mewah yang lebih tinggi.

  • Kategori 3 Tier Atas Akses Umum: 120 SAR hingga 180 SAR
  • Kategori 2 Tier Bawah di Belakang Gawang: 200 SAR hingga 300 SAR
  • Kategori 1 Sisi Lapangan Tier Bawah dengan Pandangan Dekat Lapangan: 350 SAR hingga 600 SAR
  • Lounge VIP Premium dan Suite Hospitality: 750 SAR hingga 1.800+ SAR

Suporter yang memperhatikan anggaran akan mendapatkan nilai terbaik di tempat duduk Kategori 3, tempat Anda bisa menyerap atmosfer meriah suporter tuan rumah sambil menikmati pandangan jelas ke seluruh lapangan. Jika Anda ingin sedekat mungkin dengan aksi di lapangan dan selebrasi gol para superstar, tiket Kategori 1 sisi lapangan tier bawah sangat direkomendasikan.

Al Nassr FC vs Al Fateh FC Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Fateh FC

ALN

ALN - Performa

ALQ
K3-1
ALS
M2-4
HIL
S1-1
GOS
K0-1
DHA
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ALF

ALF - Performa

NEO
S2-2
AHL
K3-1
ALR
K1-0
ANA
M2-0
ALK
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Nassr FC vs Al Fateh FC: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al Nassr FCSeriAl Fateh FC
4
0
1
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
FT
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
3
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
FT
14Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Susunan Pemain Al Nassr FC vs Al Fateh FC

4-4-1-1
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Formasi
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
4-2-3-1
team-logoB. KrepskiI. MartinezI. MartinezM. SimakanM. SimakanN. Al-BoushailN. Al-Boushailteam-logoS. Al-NasserK. ComanK. ComanA. GabrielA. GabrielJ. FelixJ. FelixS. ManeS. ManeA. Al-KhaibariA. Al-KhaibariA. Al-HamdanA. Al-Hamdanteam-logoW. Al-EnaziM. SaadaneM. Saadaneteam-logoA. Al-Khaibreteam-logoK. BoatengS. BaattiaS. Baattiateam-logoF. Al AbdulwahedL. HaraslinL. HaraslinZ. YoussoufZ. Youssoufteam-logoM. Lixandruteam-logoM. Batnateam-logoF. Al-Zubaidi
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
4-4-1-1
Al Nassr FC

Susunan Pemain Utama

Al Fateh FC

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Postecoglou
  • K. Al-Atawi

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang secara resmi dikenal sebagai King Saud University Stadium, menjadi kandang modern Al-Nassr SC. Awalnya dibangun pada 2015 dan direnovasi secara ekstensif untuk memenuhi tolok ukur stadion Eropa modern, venue ini menawarkan lingkungan kelas dunia yang dirancang khusus untuk sepakbola.

Berbeda dengan venue atletik oval lama yang memiliki lintasan lari mengelilingi lapangan rumput, Al-Awwal Park memiliki desain yang ringkas dan murni dikhususkan untuk sepakbola. Hal ini menempatkan penonton sangat dekat dengan permukaan lapangan, menciptakan kuali akustik yang intens setiap kali suporter tuan rumah mulai bernyanyi.

Panduan utama stadion bagi pengunjung hari pertandingan:

  • Kapasitas: 25.000 kursi, memastikan pemandangan bagus dari setiap baris
  • Lokasi: Terletak di dalam kampus King Saud University di Riyadh Barat, Arab Saudi
  • Fasilitas: Area makanan modern, fan zone interaktif, toko merchandise resmi klub, dan lounge hospitality privat yang mewah
  • Perjalanan dan akses: Berlokasi strategis dekat jalan lingkar utama Riyadh, dapat diakses melalui taksi, layanan ride-hailing, dan stasiun Metro Riyadh terdekat dengan koneksi shuttle stadion langsung

Untuk memastikan akses masuk yang lancar, penonton disarankan tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off. Gerbang dibuka dua jam sebelum waktu mulai, memberi banyak waktu untuk melewati pemeriksaan keamanan, membeli merchandise resmi, dan menikmati aktivitas suporter pra-pertandingan di luar pintu putar.



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