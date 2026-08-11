Liga Pro Saudi dengan cepat memantapkan diri sebagai salah satu kompetisi paling menarik di sepakbola dunia, menarik talenta superstar global, dukungan yang penuh gairah, serta pengalaman hari pertandingan yang memukau. Saat musim memasuki fase yang semakin sengit, raksasa ibu kota Al-Nassr SC bersiap menjamu Al Fateh SC di Al-Awwal Park yang ikonik di Riyadh.

Pertandingan yang melibatkan Al-Nassr menjadi salah satu tiket yang paling diburu dalam dunia olahraga Timur Tengah. Sejak klub merekrut penyerang legendaris Cristiano Ronaldo bersama talenta internasional ternama seperti Joao Felix dan Otavio, atmosfer stadion di Riyadh mencapai level yang sangat tinggi.

GOAL telah merangkum semua detail penting pertandingan, ulasan venue, dan struktur harga. Simak terus untuk mengetahui opsi tiket terbaik yang tersedia dan klik untuk mengamankan kursi Anda sekarang juga sebelum kehabisan.

Kapan kick-off Al Nassr FC vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Laga Liga Pro Saudi yang akan datang antara Al-Nassr SC dan Al Fateh SC dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan kick-off pukul 21.00 AST di Al-Awwal Park, Riyadh.

Saudi Pro League - Pekan 1 15 Agu 2026 - 14.00 Al-Awwal Park

Cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Liga Pro Saudi

Mencari tiket utama langsung melalui portal resmi klub bisa menjadi tantangan besar untuk laga Liga Pro Saudi dengan permintaan tinggi. Alokasi resmi untuk laga kandang Al-Nassr secara rutin habis terjual hanya dalam hitungan menit setelah dirilis ke publik, didorong tingginya permintaan dari anggota klub, pemegang tiket musiman, dan kelompok suporter lokal.

Bagi suporter yang tidak berhasil mendapatkan tiket penjualan umum resmi, platform tiket sekunder terverifikasi menjadi jalur paling mudah, aman, dan andal untuk menjamin akses masuk Anda. Marketplace online seperti Ticombo adalah pilihan yang tepat, memungkinkan penggemar membandingkan ketersediaan secara langsung di berbagai kategori tempat duduk secara real time.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Liga Pro Saudi?

Harga tiket untuk pertandingan kandang Al-Nassr SC bervariasi tergantung pada posisi tempat duduk, kedekatan dengan lapangan, dan apakah fasilitas hospitality disertakan. Daya tarik terbesar bagi suporter adalah kursi standar di tier atas dimulai dari harga masuk yang sangat terjangkau, sehingga sepakbola level tertinggi secara langsung tetap terjangkau bagi keluarga maupun penonton netral.

Opsi tiket termurah dimulai dari sekitar 120 SAR untuk tempat duduk umum Kategori 3 di belakang gawang. Opsi tier menengah di sisi lapangan menawarkan sudut pandang utama dengan kisaran harga moderat, sementara boks hospitality premium menghadirkan pengalaman mewah yang lebih tinggi.

Kategori 3 Tier Atas Akses Umum: 120 SAR hingga 180 SAR

Kategori 2 Tier Bawah di Belakang Gawang: 200 SAR hingga 300 SAR

Kategori 1 Sisi Lapangan Tier Bawah dengan Pandangan Dekat Lapangan: 350 SAR hingga 600 SAR

Lounge VIP Premium dan Suite Hospitality: 750 SAR hingga 1.800+ SAR

Suporter yang memperhatikan anggaran akan mendapatkan nilai terbaik di tempat duduk Kategori 3, tempat Anda bisa menyerap atmosfer meriah suporter tuan rumah sambil menikmati pandangan jelas ke seluruh lapangan. Jika Anda ingin sedekat mungkin dengan aksi di lapangan dan selebrasi gol para superstar, tiket Kategori 1 sisi lapangan tier bawah sangat direkomendasikan.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang secara resmi dikenal sebagai King Saud University Stadium, menjadi kandang modern Al-Nassr SC. Awalnya dibangun pada 2015 dan direnovasi secara ekstensif untuk memenuhi tolok ukur stadion Eropa modern, venue ini menawarkan lingkungan kelas dunia yang dirancang khusus untuk sepakbola.

Berbeda dengan venue atletik oval lama yang memiliki lintasan lari mengelilingi lapangan rumput, Al-Awwal Park memiliki desain yang ringkas dan murni dikhususkan untuk sepakbola. Hal ini menempatkan penonton sangat dekat dengan permukaan lapangan, menciptakan kuali akustik yang intens setiap kali suporter tuan rumah mulai bernyanyi.

Panduan utama stadion bagi pengunjung hari pertandingan:

Kapasitas: 25.000 kursi, memastikan pemandangan bagus dari setiap baris

Lokasi: Terletak di dalam kampus King Saud University di Riyadh Barat, Arab Saudi

Fasilitas: Area makanan modern, fan zone interaktif, toko merchandise resmi klub, dan lounge hospitality privat yang mewah

Perjalanan dan akses: Berlokasi strategis dekat jalan lingkar utama Riyadh, dapat diakses melalui taksi, layanan ride-hailing, dan stasiun Metro Riyadh terdekat dengan koneksi shuttle stadion langsung

Untuk memastikan akses masuk yang lancar, penonton disarankan tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off. Gerbang dibuka dua jam sebelum waktu mulai, memberi banyak waktu untuk melewati pemeriksaan keamanan, membeli merchandise resmi, dan menikmati aktivitas suporter pra-pertandingan di luar pintu putar.







