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Arabian Gulf League
team-logoAl-Nasr SC
team-logoKalba FC
Book Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba: harga Liga Pro ADNOC, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC
Kalba FC

Al-Nasr SC menghadapi Al Ittihad Kalba di Liga Teluk Arab. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al Nasr Dubai memulai kampanye UAE Pro League 2026/27 di kandang melawan Ittihad Kalba pada Jumat, 14 Agustus 2026, dan tiket kini sudah dijual untuk laga pembuka musim di Stadion Al Maktoum. Ini adalah pertandingan kompetitif pertama musim baru bagi kedua tim, sekaligus kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan Al Nasr, klub tertua di UEA, mengawali kampanyenya di kandang sendiri.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Nasr vs Kalba sekarang juga, termasuk waktu kick-off, harga tiket, dan cara terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Bagaimana cara membeli tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Tiket untuk Al Nasr vs Kalba kini tersedia untuk dibeli secara online melalui Platinumlist, platform tiket resmi yang menangani penjualan untuk pertandingan ini. Membeli online lebih awal adalah cara paling mudah dan paling andal untuk menjamin tempat duduk Anda.

  • Platinumlist menawarkan konfirmasi instan dan pilihan kategori tempat duduk, termasuk opsi tiket masuk umum Casual Ticket Office.
  • Tiket juga bisa dibeli di loket Stadion Al Maktoum pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Sebagai pertandingan pembuka musim baru, permintaan diperkirakan cukup tinggi, jadi membeli sebelum hari pertandingan disarankan untuk mengamankan tempat duduk pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Tiket Al Nasr vs Kalba termasuk salah satu opsi sepakbola langsung paling terjangkau di Dubai, dengan harga tribun kandang mulai dari hanya AED 20, menjadikannya pilihan mudah untuk menghadiri pertandingan.

  • Al Nasr Blues (Kategori 3): mulai dari AED 20, opsi tiket masuk umum termurah di tribun kandang.
  • Al Nasr Victory (Kategori 2): AED 30, mencakup seksi 14, 15, dan 16.
  • Premium A: AED 50, untuk tempat duduk yang lebih tinggi dan lebih dekat ke garis tengah.
  • Al Nasr Loyals:AED 250, kategori kandang tertinggi, menawarkan sudut pandang terbaik di stadion.
  • Suporter tim tamu di Kategori 3 (Seksi 19) bisa mendapatkan tiket mulai dari AED 20.

Beberapa kategori sudah terjual cepat di halaman pemesanan resmi, jadi pembelian lebih awal disarankan bagi penggemar yang menginginkan kursi tertentu. Untuk cara masuk termurah, Al Nasr Blues (Kategori 3) seharga AED 20 adalah titik masuk dengan nilai terbaik untuk pertandingan ini.

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba

ALN

ALN - Performa

ALD
M0-1
ALJ
M3-2
ALA
K2-1
KAL
M2-1
AJM
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
KAL

KAL - Performa

ALW
S2-2
BAY
K1-2
ALK
S0-0
ALN
K2-1
ALW
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al-Nasr SCSeriKalba FC
4
1
0
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Kalba FC badge
Kalba FC
KAL
1
FT
Arabian Gulf League
Kalba FC badge
Kalba FC
KAL
0
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
1
FT
Arabian Gulf League
Kalba FC badge
Kalba FC
KAL
2
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
FT
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
Kalba FC badge
Kalba FC
KAL
2
FT
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Kalba FC badge
Kalba FC
KAL
2
FT
11Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al-JaziraAl-JaziraALJ
5410112+913
S
M
M
M
M
2
Al-AinAl-AinALA
5410125+713
S
M
M
M
M
3
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
5311105+510
S
K
M
M
M
4
Al-WaslAl-WaslALW
5311156+910
S
M
K
M
M
5
AjmanAjmanAJM
53021112-19
K
M
K
M
M
6
Al-WahdaAl-WahdaALW
530265+19
M
M
M
K
K
7
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
5302107+39
K
M
M
K
M
8
United FCUnited FCUFC
52121213-17
S
K
M
M
K
9
Al-Nasr SCAl-Nasr SCALN
512267-15
S
K
K
M
S
10
Kalba FCKalba FCKAL
5113613-74
M
K
K
K
S
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
5113512-74
S
K
M
K
K
12
Al-DhafraAl-DhafraALD
510439-63
M
K
K
K
K
13
HattaHattaHAT
5104511-63
K
M
K
K
K
14
BaniyasBaniyasBAY
5014510-51
S
K
K
K
K
AFC Champions League
Piala AFC
Degradasi


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