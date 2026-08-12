Al-Kholood menjamu Al-Taawoun di Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass, dalam laga yang kembali tersaji dengan sedikit bumbu tambahan berkat Hattan Bahebri, yang bergabung dengan Al-Kholood dari Al-Taawoun musim panas lalu dan langsung menciptakan assist untuk gol kemenangan melawan mantan klubnya saat kedua tim bertemu pada April. Al-Kholood menikmati musim yang patut dikenang pada 2025/26, finis di peringkat ke-13 klasemen tetapi mencapai final King's Cup, sementara Al-Taawoun mengamankan finis bagus di posisi keenam dan lolos ke kompetisi kontinental melalui AFC Champions League Two.

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Kapan kick-off Al Kholood vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 2 22 Agu 2026 - 12.10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Bagaimana cara membeli tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC dengan pemesanan online instan dan checkout aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda melihat kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu menjadi anggota resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi WeBook, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Dengan kedua klub sama-sama datang setelah menjalani kampanye yang menjanjikan dan adanya subplot nyata terkait kembalinya Bahebri untuk menghadapi mantan timnya, memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda.

Berapa harga tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini juga tidak terkecuali.

Tiket masuk umum untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga Saudi Pro League, harga dapat berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

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