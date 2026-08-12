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Saudi Pro League
team-logoAl Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Kholood vs Al-Taawoun: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Kholood
Al-Taawoun

Al Kholood menghadapi Al-Taawoun di Saudi Pro League. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Kholood menjamu Al-Taawoun di Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass, dalam laga yang kembali tersaji dengan sedikit bumbu tambahan berkat Hattan Bahebri, yang bergabung dengan Al-Kholood dari Al-Taawoun musim panas lalu dan langsung menciptakan assist untuk gol kemenangan melawan mantan klubnya saat kedua tim bertemu pada April. Al-Kholood menikmati musim yang patut dikenang pada 2025/26, finis di peringkat ke-13 klasemen tetapi mencapai final King's Cup, sementara Al-Taawoun mengamankan finis bagus di posisi keenam dan lolos ke kompetisi kontinental melalui AFC Champions League Two.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Kholood vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Bagaimana cara membeli tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC dengan pemesanan online instan dan checkout aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda melihat kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu menjadi anggota resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi WeBook, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Dengan kedua klub sama-sama datang setelah menjalani kampanye yang menjanjikan dan adanya subplot nyata terkait kembalinya Bahebri untuk menghadapi mantan timnya, memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda.

Berapa harga tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini juga tidak terkecuali.

  • Tiket masuk umum untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.
  • Seperti kebanyakan laga Saudi Pro League, harga dapat berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al Kholood vs Al-Taawoun di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Kholood vs Al-Taawoun

ALK

ALK - Performa

ALA
S0-0
AHL
K3-0
ALF
S0-0
ITT
S1-1
JED
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ALT

ALT - Performa

AHL
K1-2
ALR
S1-1
ALH
K2-0
ALK
S0-0
DHA
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Kholood vs Al-Taawoun: Rekor pertemuan terkini

Head to Head

Al KholoodSeriAl-Taawoun
1
1
2
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FT
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FT
3Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Klasemen Al Kholood vs Al-Taawoun

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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