Al Kholood akan menghadapi Al Khaleej pada Kamis, 5 November 2026 di Stadion King Abdullah, Buraydah.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada 3 April 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga yang menghibur di King Abdullah Sport City. Al Kholood akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang saat mereka mendorong kampanye paruh musim yang kuat di kasta tertinggi.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Al Kholood vs Al Khaleej, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Al Kholood vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Al Kholood vs Al Khaleej kick-off pada Kamis, 5 November 2026 di Stadion King Abdullah, Buraydah.

Saudi Pro League - Pekan 13 5 Nov 2026 - 12.00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Bagaimana cara membeli tiket Al Kholood vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League mendatang antara Al Kholood dan Al Khaleej, ada beberapa opsi standar yang tersedia:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub: Anda dapat mengunjungi situs resmi Al Kholood Club atau portal resmi Saudi Pro League untuk memeriksa pengumuman penjualan tiket secara langsung dan tautan langsung ke loket penjualan.

2. Marketplace tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi klub sudah benar-benar habis terjual, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti GrintaHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Saudi Pro League yang akan datang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Kholood vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Berikut opsi dan detail untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League antara Al Kholood dan Al Khaleej, yang dikategorikan berdasarkan sumber penjualan tiket:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / kategori standar: Biasanya mulai dari sekitar SAR 10 hingga SAR 30 untuk kategori dasar, tergantung lokasi pasti di stadion.

Area keluarga & premium: Biasanya berkisar dari SAR 50 hingga SAR 150 untuk kursi yang ditingkatkan atau sektor khusus.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi terjual habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti GrintaHub mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan ulang standar / tribun atas: Tiket reguler di pasar sekunder biasanya mulai dari sekitar SAR 225 hingga SAR 450 tergantung permintaan menjelang hari pertandingan.

Sisi panjang lapangan / kursi premium: Blok dengan pandangan lebih baik dan kategori tengah di platform sekunder sering kali berkisar dari SAR 750 hingga SAR 2.250+ saat alokasi utama habis terjual.

Al Kholood vs Al Khaleej di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Kholood vs Al Khaleej

Al Kholood mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Saudi Pro League. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Al Riyadh, tetapi itu terjadi setelah kemenangan 2-1 atas Al Shabab. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Al Ahli 3-1 dan bermain imbang 2-2 dengan Al-Fayha. Tim asuhan Buckingham mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan itu.

Al Khaleej meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Al Nassr, yang terjadi setelah kekalahan 3-0 dari Neom SC dan kekalahan telak 5-1 dari Al Hilal. Tim asuhan Gomes mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh gol dalam rangkaian lima pertandingan itu, catatan yang menunjukkan kerentanan besar di lini belakang.

Al Kholood vs Al Khaleej: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 3 April 2026, saat Al Kholood dan Al Khaleej bermain imbang 2-2 di Saudi Pro League di Stadion King Abdullah. Sebelumnya, Al Khaleej menang 3-2 saat tandang ke markas Al Kholood pada Februari 2026, sementara Al Kholood meraih kemenangan 4-3 di King Cup pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, kedua tim membagi kemenangan dengan cukup merata, dengan Al Kholood juga menang 2-1 pada Maret 2025 dan Al Khaleej meraih kemenangan 1-0 pada Oktober 2024.