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Saudi Pro League
team-logoAl Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl Hilal
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Cara mendapatkan tiket Al Kholood vs Al Hilal: Harga tiket Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Al Kholood
Al Hilal
Saudi Pro League

Al Kholood menghadapi Al Hilal di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Al Kholood menjamu Al Hilal pada Kamis, 26 November 2026 di Stadion King Abdullah, Buraydah.

Dalam pertemuan pertama mereka pada Oktober 2025, NEOM SC meraih kemenangan tandang 3-2 yang seru di markas Al-Kholood. Al-Kholood segera membalas pada pertemuan berikutnya pada Februari 2026 dengan kemenangan tandang tipis 2-1 di Tabuk.

Simak informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Al Kholood vs Al Hilal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Al Kholood vs Al Hilal di Liga Pro Saudi dimulai?

Pertandingan Al Kholood vs Al Hilal dimulai di Stadion King Abdullah, Buraydah, pada Kamis, 26 November 2026.

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Saudi Pro League - Pekan 15
King Abdullah Stadium, Buraydah

Bagaimana cara membeli tiket Al Kholood vs Al Hilal di Liga Pro Saudi?

Berdasarkan informasi tiket untuk pertandingan mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Kholood vs Al Hilal:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket pertandingan kandang biasanya dijual langsung oleh klub tuan rumah (Al Kholood atau Al Hilal, bergantung pada stadion yang digunakan) melalui portal tiket resmi mereka atau mitra penjualan tiket regional yang ditunjuk.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Kholood vs Al Hilal di Liga Pro Saudi?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Ittihad vs Al Ahli:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket standar dan masuk umum: Mulai sekitar 35 SAR hingga 50 SAR untuk pertandingan liga reguler.
  • Kursi di sisi lapangan dan berdasarkan kategori: Umumnya berkisar antara 100 SAR hingga 250 SAR.
  • Paket VIP dan layanan khusus: Berkisar dari 500 SAR hingga lebih dari 1.500 SAR untuk pertandingan besar.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket jual kembali standar: Mulai sekitar 180 SAR hingga 400 SAR.
  • Kursi jual kembali premium dan sisi panjang lapangan: Mulai sekitar 450 SAR hingga 900 SAR.
  • Paket jual kembali VIP dan premium: Mulai sekitar 1.500 SAR, bergantung pada seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.

Al Kholood vs Al Hilal di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Kholood vs Al Hilal

Al Kholood kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi. Satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut adalah kemenangan 2-1 atas Al Shabab pada September. Mereka kalah 5-0 dari Al Qadsiah, 3-2 dari Al Faisaly, 3-0 dari Al Riyadh, dan 3-0 dari Al-Ettifaq, dengan kebobolan 13 gol dalam empat kekalahan itu.

Al Hilal memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi dan Liga Champions Elite AFC. Lima hasil terakhir mereka adalah kemenangan tandang 3-2 atas Al Qadsiah di liga, kemenangan 1-0 atas Al Hazem, kemenangan 2-0 atas Al-Sadd di Liga Champions Elite AFC, kemenangan 3-2 atas Al Ittihad di liga, dan kemenangan 2-1 atas Al-Gharafa di Liga Champions. Hilal mencetak 11 gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

ALK

ALK - Performa

ALR
K2-0
ALQ
K0-5
AFS
K3-2
ALI
K0-3
ALN
K5-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/18
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
HIL

HIL - Performa

ALH
M1-0
ALQ
M2-3
ALS
K3-1
ALF
M2-0
ALA
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Kholood vs Al Hilal: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala Raja pada Mei 2026, ketika Al Hilal menang 2-1 di Stadion King Abdullah. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Al Hilal menang empat kali, sedangkan Al Kholood belum meraih kemenangan. Kemenangan terbesar Hilal dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah kemenangan kandang 6-0 di liga pada April 2026. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 16 gol, sementara Al Kholood mencetak lima gol.

Head to Head

Al KholoodSeriAl Hilal
0
0
5
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
6
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
5
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
FT
5Gol yang Dicetak20
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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