Al Kholood menjamu Al Hilal pada Kamis, 26 November 2026, di Stadion King Abdullah, Buraydah.

Dalam pertemuan pertama mereka pada Oktober 2025, NEOM SC meraih kemenangan tandang 3-2 yang sengit di markas Al Kholood. Al Kholood segera membalas pada pertemuan berikutnya pada Februari 2026 dengan kemenangan tandang tipis 2-1 di Tabuk.

Dalam artikel ini, GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Kholood vs Al Hilal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Pro Saudi antara Al Kholood dan Al Hilal dimulai?

Laga Al Kholood vs Al Hilal berlangsung di Stadion King Abdullah, Buraydah, pada Kamis, 26 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 15 11 Des 2026 - 09.50 King Abdullah Stadium, Buraydah

Bagaimana cara membeli tiket Liga Pro Saudi untuk Al Kholood vs Al Hilal?

Berdasarkan informasi penjualan tiket untuk laga mendatang, berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket Al Kholood vs Al Hilal:

1. Kanal Resmi Klub

Penjualan Tiket Resmi Klub: Tiket pertandingan kandang biasanya dijual langsung oleh klub tuan rumah, baik Al Kholood maupun Al Hilal bergantung pada stadion yang menjadi tempat pertandingan, melalui portal tiket resmi mereka atau mitra penjualan tiket regional yang ditunjuk.

2. Platform Penjualan Kembali Tiket

Platform Penjualan Kembali Tiket: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform penjualan kembali tiket seperti Grintahub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Pro Saudi untuk Al Kholood vs Al Hilal?

Berikut pilihan harga tiket untuk laga Liga Pro Saudi antara Al Ittihad dan Al Ahli:

1. Kanal Resmi Klub

Tiket Standar dan Masuk Umum: Mulai sekitar 35 hingga 50 SAR untuk pertandingan liga reguler.

Mulai sekitar untuk pertandingan liga reguler. Kursi Tepi Lapangan dan Kursi Berkategori: Umumnya berkisar antara 100 hingga 250 SAR .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP dan Layanan Khusus: Berkisar dari 500 hingga lebih dari 1.500 SAR untuk pertandingan besar.

2. Platform Penjualan Kembali Tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform penjualan kembali tiket seperti Grintahub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket Standar yang Dijual Kembali: Mulai sekitar 180 hingga 400 SAR .

Mulai sekitar . Kursi Premium dan Sisi Panjang Lapangan yang Dijual Kembali: Mulai sekitar 450 hingga 900 SAR .

Mulai sekitar . Paket VIP dan Premium yang Dijual Kembali: Mulai sekitar 1.500 SAR, bergantung pada seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.

Al Kholood vs Al Hilal di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Kholood dan Al Hilal

Al Kholood kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi. Satu-satunya kemenangan dalam rentang tersebut adalah kemenangan 2-1 atas Al Shabab pada September. Mereka kalah 5-0 dari Al Qadsiah, 3-2 dari Al Faisaly, 3-0 dari Al Riyadh, dan 3-0 dari Al-Ettifaq, dengan kebobolan 13 gol dalam empat kekalahan itu.

Al Hilal memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di Liga Pro Saudi dan Liga Champions Elite AFC. Lima hasil terakhir mereka adalah kemenangan tandang 3-2 atas Al Qadsiah di liga, kemenangan 1-0 atas Al Hazem, kemenangan 2-0 atas Al-Sadd di Liga Champions Elite AFC, kemenangan 3-2 atas Al Ittihad di liga, dan kemenangan 2-1 atas Al-Gharafa di Liga Champions. Hilal mencetak 11 gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga tersebut.

Al Kholood vs Al Hilal: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala Raja pada Mei 2026, ketika Al Hilal menang 2-1 di Stadion King Abdullah. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Al Hilal menang empat kali, sementara Al Kholood belum meraih kemenangan. Kemenangan terbesar Hilal dalam rangkaian pertemuan itu adalah kemenangan kandang 6-0 di liga pada April 2026. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak 16 gol, sedangkan Al Kholood mencetak lima gol.