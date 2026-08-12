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Saudi Pro League
team-logoAl Khaleej
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl Shabab
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets
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Cara mendapatkan tiket Al Khaleej vs Al Shabab: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Khaleej
Al Shabab

Al Khaleej menghadapi Al Shabab di Saudi Pro League. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Khaleej menjamu Al-Shabab di Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam, dalam laga yang kembali mempertemukan kedua tim setelah Al-Khaleej menang 1-0 saat mereka terakhir kali bertemu pada Januari. Al-Khaleej menikmati kampanye 2025/26 yang solid di bawah asuhan Georgios Donis dengan finis di peringkat kedelapan, sementara Joshua King membawa mereka menutup musim di paruh atas klasemen. Di sisi lain, Al-Shabab menjalani musim yang kontras bersama Imanol Alguacil, mencapai final Gulf Club Champions League sebagai runner-up meski hanya finis di papan tengah di kompetisi domestik.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

crest
Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan pilihan kursi terverifikasi untuk Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal masing-masing klub, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Mengingat reputasi Al-Shabab yang terus berkembang di bawah Alguacil dan kemajuan stabil Al-Khaleej, memesan lebih awal melalui Ticomboadalah cara yang masuk akal untuk mengamankan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

  • Tiket masuk umum untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori tempat duduk premium dan di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.
  • Pilihan VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga Liga Pro Saudi, harga dapat berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticomboadalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Khaleej vs Al Shabab

ALK

ALK - Performa

ALI
K0-5
ALA
K3-1
AHL
K1-4
ALT
S0-0
ALA
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALS

ALS - Performa

NEO
K2-1
ITT
M3-2
ANA
K1-0
ALQ
K1-3
ALW
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Khaleej vs Al Shabab: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al KhaleejSeriAl Shabab
1
2
2
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
FT
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
FT
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
5
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Al Khaleej vs Al Shabab

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
M
K
M
M
M
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
M
M
M
S
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
S
M
K
M
M
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
S
M
M
M
M
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
M
M
M
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
M
K
M
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
M
S
M
S
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
S
M
K
M
S
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
S
S
M
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
M
S
S
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
M
S
K
M
S
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
S
K
S
M
S
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
S
S
K
K
S
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
S
K
K
S
S
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
S
S
S
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
S
S
K
S
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
S
K
S
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
S
K
K
K
S
AFC Champions League
Degradasi


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