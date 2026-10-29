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Saudi Pro League
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
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Cara mendapatkan tiket Al Khaleej vs Al Ittihad: harga tiket Liga Pro Saudi, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Al Khaleej
Al Ittihad
Saudi Pro League

Al Khaleej menghadapi Al Ittihad di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Al Khaleej menjamu Al Ittihad pada Jumat, 20 November 2026 di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd, Dammam.

Catatan pertemuan menunjukkan bahwa Al-Ahli secara tradisional lebih unggul atas Al-Faisaly, meski selisih hasilnya sering kali tipis. Dalam pertemuan liga terakhir mereka sebelum Al-Faisaly berlaga di divisi yang lebih rendah, pertandingan kedua tim kerap berlangsung sengit dan menghasilkan banyak gol.

Simak bersama GOAL semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Khaleej vs Al Ittihad, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi dimulai?

Al Khaleej vs Al Ittihad berlangsung di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd, Dammam, pada Jumat, 20 November 2026.

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Saudi Pro League - Pekan 14
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang antara Al Khaleej dan Al Ittihad, ada beberapa pilihan utama, tergantung apakah Anda lebih memilih kanal resmi klub atau platform penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa kanal atau situs penjualan tiket resmi klub tuan rumah, Al Khaleej, karena tiket pertandingan biasanya dirilis langsung oleh tim tuan rumah menjelang hari pertandingan.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti GrintaHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi?

Harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Khaleej dan Al Ittihad bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal penjualan resmi atau platform penjualan kembali tiket.

1. Kanal resmi klub

  • Kategori 4 / Belakang gawang (tribun atas & bawah): SAR 30 hingga SAR 50
  • Kategori 3 / Tribun sudut: SAR 50 hingga SAR 75
  • Kategori 2 & Kategori 1 / Tribun sisi lapangan & tengah bawah: SAR 90 hingga SAR 150
  • Layanan premium & VIP: SAR 300 hingga SAR 500+

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun atas / Tiket masuk umum / Level 300: SAR 170 hingga SAR 350
  • Kategori 2 / Level 200: SAR 350 hingga SAR 600
  • Kategori 1 / Area tengah utama / Level 100: SAR 600 hingga SAR 950
  • Penjualan kembali tiket VIP & akses lounge: SAR 1.000+ bergantung pada ketersediaan paket

Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Khaleej vs Al Ittihad

Al Khaleej menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Liga Pro Saudi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Al-Fayha, yang mengakhiri rangkaian laga yang mencakup hasil imbang beruntun melawan Al-Ettifaq dan Al Nassr, serta hasil imbang tanpa gol kontra Al Riyadh. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat menghadapi Neom, yang mengalahkan mereka 3-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Khaleej mencetak empat gol dan kebobolan empat kali. Catatan itu menunjukkan bahwa mereka sulit ditembus, tetapi kesulitan mencetak gol secara konsisten.

Lima pertandingan terakhir Al Ittihad menunjukkan performa yang lebih naik turun, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Al-Faisaly 3-1 dan Al-Fayha 2-1 pada awal periode tersebut, tetapi performa mereka kemudian merosot. Hasil imbang 1-1 melawan Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite disusul kekalahan 3-2 dari Al Hilal di liga dan kekalahan 2-1 dari Shabab Al-Ahli Dubai di kompetisi antarklub benua. Al Ittihad mencetak delapan gol dalam lima pertandingan, tetapi kebobolan tujuh kali. Catatan pertahanan yang rapuh itu akan coba dimanfaatkan Al Khaleej.

ALK

ALK - Performa

ALN
S1-1
ALI
S1-1
ALF
M2-0
ALF
M2-3
AHL
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ITT

ITT - Performa

HIL
K3-2
ALA
K1-2
ALI
M1-4
DIR
M2-0
NEF
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Khaleej vs Al Ittihad: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Al Ittihad saat menjamu Al Khaleej di Liga Pro Saudi pada Februari 2026. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 4-4 di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, pertandingan berlangsung ketat dengan Al Ittihad unggul tipis. Meski demikian, Al Khaleej menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin dari lawannya, termasuk melalui dua hasil imbang dan pertandingan luar biasa yang menghasilkan delapan gol tersebut.

Head to Head

Al KhaleejSeriAl Ittihad
0
3
2
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
7Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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