Al Khaleej menjamu Al Ittihad pada Jumat, 20 November 2026 di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd, Dammam.

Catatan pertemuan menunjukkan bahwa Al-Ahli secara tradisional lebih unggul atas Al-Faisaly, meski selisih hasilnya sering kali tipis. Dalam pertemuan liga terakhir mereka sebelum Al-Faisaly berlaga di divisi yang lebih rendah, pertandingan kedua tim kerap berlangsung sengit dan menghasilkan banyak gol.

Simak bersama GOAL semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Al Khaleej vs Al Ittihad, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi dimulai?

Al Khaleej vs Al Ittihad berlangsung di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd, Dammam, pada Jumat, 20 November 2026.

Saudi Pro League - Pekan 14 20 Nov 2026 - 12.00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang antara Al Khaleej dan Al Ittihad, ada beberapa pilihan utama, tergantung apakah Anda lebih memilih kanal resmi klub atau platform penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa kanal atau situs penjualan tiket resmi klub tuan rumah, Al Khaleej, karena tiket pertandingan biasanya dirilis langsung oleh tim tuan rumah menjelang hari pertandingan.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti GrintaHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Pro Saudi mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi?

Harga tiket pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Khaleej dan Al Ittihad bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal penjualan resmi atau platform penjualan kembali tiket.

1. Kanal resmi klub

Kategori 4 / Belakang gawang (tribun atas & bawah): SAR 30 hingga SAR 50

SAR 30 hingga SAR 50 Kategori 3 / Tribun sudut: SAR 50 hingga SAR 75

SAR 50 hingga SAR 75 Kategori 2 & Kategori 1 / Tribun sisi lapangan & tengah bawah: SAR 90 hingga SAR 150

SAR 90 hingga SAR 150 Layanan premium & VIP: SAR 300 hingga SAR 500+

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali tiket seperti GrintaHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / Tiket masuk umum / Level 300: SAR 170 hingga SAR 350

SAR 170 hingga SAR 350 Kategori 2 / Level 200: SAR 350 hingga SAR 600

SAR 350 hingga SAR 600 Kategori 1 / Area tengah utama / Level 100: SAR 600 hingga SAR 950

SAR 600 hingga SAR 950 Penjualan kembali tiket VIP & akses lounge: SAR 1.000+ bergantung pada ketersediaan paket

Al Khaleej vs Al Ittihad di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Khaleej vs Al Ittihad

Al Khaleej menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Liga Pro Saudi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Al-Fayha, yang mengakhiri rangkaian laga yang mencakup hasil imbang beruntun melawan Al-Ettifaq dan Al Nassr, serta hasil imbang tanpa gol kontra Al Riyadh. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat menghadapi Neom, yang mengalahkan mereka 3-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Khaleej mencetak empat gol dan kebobolan empat kali. Catatan itu menunjukkan bahwa mereka sulit ditembus, tetapi kesulitan mencetak gol secara konsisten.

Lima pertandingan terakhir Al Ittihad menunjukkan performa yang lebih naik turun, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Al-Faisaly 3-1 dan Al-Fayha 2-1 pada awal periode tersebut, tetapi performa mereka kemudian merosot. Hasil imbang 1-1 melawan Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite disusul kekalahan 3-2 dari Al Hilal di liga dan kekalahan 2-1 dari Shabab Al-Ahli Dubai di kompetisi antarklub benua. Al Ittihad mencetak delapan gol dalam lima pertandingan, tetapi kebobolan tujuh kali. Catatan pertahanan yang rapuh itu akan coba dimanfaatkan Al Khaleej.

Al Khaleej vs Al Ittihad: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Al Ittihad saat menjamu Al Khaleej di Liga Pro Saudi pada Februari 2026. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 4-4 di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, pertandingan berlangsung ketat dengan Al Ittihad unggul tipis. Meski demikian, Al Khaleej menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin dari lawannya, termasuk melalui dua hasil imbang dan pertandingan luar biasa yang menghasilkan delapan gol tersebut.