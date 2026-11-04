Cara mendapatkan tiket Al Jabalain vs Al Ittihad: harga tiket Piala Raja, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Piala Raja semakin sengit saat Al Jabalain menjamu raksasa Arab Saudi, Al Ittihad, pada babak 16 besar di Stadion Prince Abdul Aziz bin Musaed, Ha'il. Pertandingan sistem gugur selalu menghadirkan drama, dan laga ini mempertemukan tuan rumah yang bertekad kuat dengan salah satu klub tersukses di Arab Saudi.

GOAL menyajikan seluruh informasi penting soal tiket serta panduan untuk mendapatkannya sekarang.

Kapan pertandingan Al Jabalain vs Al Ittihad di Piala Raja dimulai?

Pertandingan Al Jabalain vs Al Ittihad di Piala Raja dijadwalkan berlangsung di Stadion Prince Abdul Aziz bin Musa'ed.

King Cup - 1/8 30 Nov 2026 - 08.25

Di mana membeli tiket Al Jabalain vs Al Ittihad?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja terutama dijual melalui platform resmi penjualan tiket olahraga Arab Saudi, seperti Webook, serta portal penjualan tiket klub tuan rumah yang ditunjuk. Suporter sebaiknya memeriksa platform tersebut terlebih dahulu selama periode prapenjualan dan penjualan umum untuk mendapatkan tiket masuk langsung dengan harga resmi.

Informasi utama pertandingan meliputi:

Pertandingan: Al Jabalain vs Al Ittihad

Kompetisi: Babak 16 besar Piala Raja

Tanggal: Senin, 30 November 2026

Kick-off: 16.25 waktu Arab Saudi

Tempat: Stadion Prince Abdul Aziz bin Musaed, Ha'il, Arab Saudi

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang tercantum di situs resmi sudah habis terjual. Platform alternatif memberi suporter cara yang dapat diandalkan untuk menemukan tiket termurah ketika jatah tiket resmi habis.

Berapa harga tiket Al Jabalain vs Al Ittihad?

Harga tiket di penyedia resmi mulai sekitar 30 SAR hingga 50 SAR untuk tiket masuk umum standar, sehingga babak-babak awal Piala Raja sangat terjangkau bagi suporter yang ingin hadir.

Di pasar sekunder seperti GrintaHub, harga tiket mulai sekitar 80 SAR, memberi suporter pilihan lain untuk mendapatkan tiket termurah yang tersedia jika jatah tiket resmi habis.

Al Jabalain vs Al Ittihad di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Jabalain vs Al Ittihad

Al Jabalain meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan, dan mencatat satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di Piala Raja. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Al-Ettifaq. Mereka juga mencatat kemenangan 3-1 atas lawan yang sama dalam data sebelumnya. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Al Fateh FC, termasuk kekalahan 1-2, serta hasil imbang 1-1 melawan Al-Raed yang dicatat sebagai kekalahan lewat adu penalti. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali.

Al Ittihad meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-4 dari Al-Ain di AFC Champions League Elite. Sebelumnya, mereka mengalahkan Al Diriyah 2-0 dan Al-Ettifaq 4-1 di Liga Pro Saudi, serta menang 2-1 di kandang Neftchi Fargona dalam kompetisi kontinental. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Abha di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Al Ittihad mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali.

Al Jabalain vs Al Ittihad: Rekor pertemuan terbaru

Data lima pertemuan terakhir antara Al Jabalain dan Al Ittihad saat ini belum tersedia. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan setelah catatannya dikonfirmasi.