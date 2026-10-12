Liga Champions Asia Elite menyajikan duel dua klub besar Teluk ketika raksasa Arab Saudi Al Ittihad menjamu klub kuat Uni Emirat Arab Shabab Al Ahli di King Abdullah Sports City, Jeddah.

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Kapan pertandingan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran TV dan layanan streaming langsung yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 13 Okt 2026 - 14.15

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Shabab Al Ahli?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui platform penyelenggara, Webook.com. Suporter dapat mendaftar dan membeli tiket masuk umum melalui portal resmi begitu penjualan untuk publik dibuka.

Jika tiket di situs resmi terjual habis, GrintaHub bisa menjadi pilihan. Platform penjualan kembali tersebut menyediakan opsi bagi penggemar yang mencari tempat duduk setelah alokasi tiket utama habis.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Shabab Al Ahli?

Harga tiket masuk umum standar di platform penjualan resmi mulai dari SAR 30, sedangkan tempat duduk kategori lebih tinggi yang lebih dekat ke lapangan berada pada kisaran harga yang lebih mahal.

Di platform penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket mulai dari sekitar SAR 100, bergantung pada kategori tempat duduk dan permintaan saat itu.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ittihad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir tanpa menelan kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir 1-1 melawan Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Al Fateh. Tiga kemenangan tersebut mencakup hasil 2-1 atas Al Nassr dan kemenangan tandang 1-3 atas Al-Faisaly. Dalam lima laga itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali.

Shabab Al-Ahli Dubai FC memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Tractor di Liga Champions Asia Elite. Dalam periode tersebut, mereka kalah 1-3 dari Al-Jazira. Namun, dua kemenangan beruntun sebelum kekalahan itu, termasuk hasil 2-0 atas Al-Dhafra, menunjukkan bahwa mereka mampu meraih serangkaian hasil positif.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan kedua tim yang tercatat dalam kumpulan data ini terjadi di Liga Champions Asia Elite pada 30 September 2025, ketika Shabab Al-Ahli Dubai FC menang 1-0 di kandang Al Ittihad. Hasil itu memberi klub asal Dubai tersebut keunggulan dalam riwayat pertemuan terbaru. Namun, karena jumlah pertemuannya terbatas, laga mendatang sulit diprediksi hanya berdasarkan rekor pertemuan.







