AFC Champions League Elite menghadirkan duel panas sesama tim Teluk saat raksasa Arab Saudi Al Ittihad menjamu kekuatan UEA Shabab Al Ahli di King Abdullah Sports City, Jeddah.

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Kapan kick-off Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di AFC Champions League Elite?

Informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia. Cek kembali menjelang kick-off untuk detail kanal TV dan siaran langsung yang telah dikonfirmasi.

AFC Champions League Elite - Pekan 2 13 Okt 2026 - 14.15

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Shabab Al Ahli?

Tiket resmi pertandingan dirilis langsung melalui platform tuan rumah Webook.com. Pendukung sepakbola dapat mendaftar dan membeli tiket masuk umum melalui portal resmi segera setelah penjualan umum dibuka.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, GrintaHub adalah pilihan Anda. Marketplace sekunder itu menyediakan opsi bagi fan yang ingin mendapatkan kursi setelah alokasi utama habis terjual.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Shabab Al Ahli?

Tiket masuk umum standar di platform penjualan resmi dimulai dari SAR 30, dengan kursi kategori lebih tinggi yang lebih dekat ke lapangan berada di rentang harga yang lebih mahal.

Di marketplace sekunder seperti GrintaHub, harga tiket dimulai dari sekitar SAR 100 tergantung kategori kursi dan permintaan secara real-time.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ittihad membukukan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka, tanpa sekali pun kalah. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Al-Shamal di AFC Champions League Elite, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Al Fateh. Tiga kemenangan itu termasuk kemenangan 2-1 atas Al Nassr dan kemenangan tandang 1-3 di markas Al-Faisaly, dengan tim ini mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Shabab Al-Ahli Dubai FC memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Tractor di AFC Champions League Elite. Mereka menelan kekalahan 1-3 dari Al-Jazira dalam rangkaian itu, meski dua kemenangan beruntun sebelumnya, termasuk kemenangan 2-0 atas Al-Dhafra, menunjukkan tim ini mampu merangkai hasil positif.

Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC: Rekor head-to-head terbaru

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim dalam dataset ini terjadi di AFC Champions League Elite pada 30 September 2025, ketika Shabab Al-Ahli Dubai FC menang 1-0 di kandang Al Ittihad. Hasil itu memberi klub Dubai keunggulan dalam sejarah pertemuan terbaru antara keduanya, meski sampel yang terbatas membuat laga mendatang sulit dibaca hanya berdasarkan rekor head-to-head semata.







