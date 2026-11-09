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AFC Champions League Elite
team-logoAl Ittihad
team-logoPakhtakor Tashkent
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Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent: Harga tiket Liga Champions Asia Elite, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
AFC Champions League Elite
Al Ittihad
Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad menghadapi Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Al Ittihad menjamu Pakhtakor dalam laga fase grup Liga Champions Asia Elite yang sangat dinantikan pada 23 November 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City yang megah di Jeddah.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan mengenai detail pertandingan dan harga tiket. Simak cara mendapatkan tiket sekarang dan mendukung langsung tim favorit Anda.

Kapan laga Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al Ittihad vs Pakhtakor berlangsung pada Senin, 23 November 2026, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 22.15 waktu Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah.

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AFC Champions League Elite - Pekan 5

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Cara terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Suporter disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi ketika alokasi tiket tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini di Grintahub melalui halaman khusus penjualan tiketnya.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Mendapatkan tiket termurah sering kali menjadi tujuan utama suporter yang bepergian maupun suporter setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 15 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 75. Membeli lebih awal merupakan strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan kandang 1-4 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, Al Ittihad mengalahkan Al-Ettifaq 4-1 dan Al Diriyah 2-0 di Liga Pro Saudi, serta meraih kemenangan tandang 2-1 atas Neftchi Fargona di kompetisi kontinental. Dalam lima laga tersebut, Al Ittihad mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Pakhtakor meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Kokand 1912 di Liga Uzbekistan, tetapi sebelumnya Pakhtakor kalah telak 2-6 dari Al Nassr di Liga Champions Asia Elite. Pakhtakor juga kalah 1-0 dari Al Quwa Al Jawiya di kompetisi kontinental. Dalam lima laga tersebut, tim asal Uzbekistan itu mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas kali.

ITT

ITT - Performa

ALI
M1-4
DIR
M2-0
NEF
M1-2
ABH
S1-1
ALA
K1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
PAT

PAT - Performa

NEF
K1-3
ALQ
K1-0
XOR
M0-1
ALN
K2-6
KOK
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2012, ketika Pakhtakor menjamu Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite dan kalah 1-2. Dalam pertandingan sebelumnya pada musim yang sama, Al Ittihad menang 4-0 di kandang. Rekor dari empat pertemuan yang tersedia menunjukkan Al Ittihad menang tiga kali dan satu laga berakhir imbang, sementara Pakhtakor belum pernah mengalahkan tim asal Arab Saudi itu.

Head to Head

Al IttihadSeriPakhtakor Tashkent
3
1
0
AFC Champions League Elite
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FT
AFC Champions League Elite
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
FT
AFC Champions League Elite
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
FT
AFC Champions League Elite
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
11Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

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