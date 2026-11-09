Al Ittihad menjamu Pakhtakor dalam laga fase grup Liga Champions Asia Elite yang sangat dinantikan pada 23 November 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City yang megah di Jeddah.

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Kapan laga Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite dimulai?

Al Ittihad vs Pakhtakor berlangsung pada Senin, 23 November 2026, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 22.15 waktu Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah.

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 13.15

Di mana membeli tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Cara terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Suporter disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa kanal resmi ketika alokasi tiket tersedia menjelang hari pertandingan.

Platform penjualan kembali Grintahub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Asia Elite ini di Grintahub melalui halaman khusus penjualan tiketnya.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Pakhtakor?

Mendapatkan tiket termurah sering kali menjadi tujuan utama suporter yang bepergian maupun suporter setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, harga tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari SAR 15 dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi di tribun tingkat bawah.

Di pasar penjualan kembali seperti Grintahub, harga tiket masuk umum dimulai dari sekitar SAR 75. Membeli lebih awal merupakan strategi terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan kandang 1-4 dari Al-Ain di Liga Champions Asia Elite. Sebelumnya, Al Ittihad mengalahkan Al-Ettifaq 4-1 dan Al Diriyah 2-0 di Liga Pro Saudi, serta meraih kemenangan tandang 2-1 atas Neftchi Fargona di kompetisi kontinental. Dalam lima laga tersebut, Al Ittihad mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Pakhtakor meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Kokand 1912 di Liga Uzbekistan, tetapi sebelumnya Pakhtakor kalah telak 2-6 dari Al Nassr di Liga Champions Asia Elite. Pakhtakor juga kalah 1-0 dari Al Quwa Al Jawiya di kompetisi kontinental. Dalam lima laga tersebut, tim asal Uzbekistan itu mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas kali.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2012, ketika Pakhtakor menjamu Al Ittihad di Liga Champions Asia Elite dan kalah 1-2. Dalam pertandingan sebelumnya pada musim yang sama, Al Ittihad menang 4-0 di kandang. Rekor dari empat pertemuan yang tersedia menunjukkan Al Ittihad menang tiga kali dan satu laga berakhir imbang, sementara Pakhtakor belum pernah mengalahkan tim asal Arab Saudi itu.